Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei

Condițiile din jurul summitului de vineri sunt atât de favorabile Moscovei încât este evident de ce a profitat Putin imediat de ocazie, după luni de negocieri false, și este greu de înțeles cum poate rezulta din întâlnirea bilaterală un acord care să nu distrugă Ucraina, scrie jurnalistul CNN Nick Paton Walsh, care a relatat din Ucraina pe tot parcursul războiului . Faptul că Donald Trump și președintele Putin încearcă să încheie un acord fără prezența Ucrainei este exact ceea ce îngrijora Ucraina și pe mulți dintre aliații săi europeni, scrie și BBC.

Primul lucru observat de Walsh este simbolismul locației alese de Trump pentru întâlnire, și anume Alaska, un teritoriu vândut de Rusia către SUA în urmă cu 158 de ani pentru 7,2 milioane de dolari. Contează locația, a spus președintele american Donald Trump, fost mogul în domeniul imobiliarelor, înainte de anunț.

„Va fi locul în care președintele rus Vladimir Putin va încerca să vândă acordul teritorial al secolului, determinând Kievul să predea zone pe care liderul rus încă nu le-a putut ocupa”, scrie Walsh.

Kievul și aliații săi europeni au fost îngroziți după ce au auzit ideile inițiale ale trimisului special pentru pace al lui Trump, Steve Witkoff. El invita Ucraina să cedeze ce mai controlează din regiunile Donețk și Lugansk în schimbul unui armistițiu.

În chip similar, liderul de la Kremlin a promovat ideea de a cuceri teritoriu fără luptă și a găsit un aliat în Witkoff, care în trecut a dat dovadă de o înțelegere superficială a suveranității ucrainene și a cât este de complex să îi ceri unei țări invadate de peste trei ani să părăsească pur și simplu orașele în care a pierdut mii de oameni apărându-le.

Ce i se propune Ucrainei în „schimbul” despre care a vorbit Trump

Kievul poate primi mici porțiuni ocupate de Rusia în zona de frontieră din regiunile Sumî și Harkov, parte a așa-numitei „zone-tampon” pe care a anunțat-o Vladimir Putin, însă, realist vorbind, nimic altceva, remarcă CNN.

Scopul principal este un armistițiu, iar acest lucru este în sine o exagerare. Putin a susținut multă vreme că armistițiul imediat pe care l-au cerut Statele Unite, Europa și Ucraina luni de zile este imposibil, deoarece mai întâi trebuie făcute eforturi tehnice cu privire la monitorizare și logistică. Este puțin probabil să se fi răzgândit acum, când trupele sale sunt în ascensiune pe linia frontului de est.

Europa este, de asemenea, îngrijorată să nu repete eșecul fostului ministru de externe britanic Neville Chamberlain din discuțiile purtate cu Germania nazistă în 1938. Mai precis, este preocupată de posibila lipsă de valoare a unei „hârtii” semnate de un Kremlin care a acceptat în repetate rânduri acorduri în Ucraina și apoi a folosit pur și simplu pauza pentru a se regrupa și a lansa o nouă invazie.

Vladimir Putin a spus clar ce își dorește de la început: toată Ucraina subjugată sau ocupată și o resetare strategică a relațiilor cu SUA care să implice abandonarea Kievului. Consilierul său, Iuri Ușakov, a descris Alaska drept un loc excelent pentru a discuta despre cooperarea economică dintre Washington și Moscova și a sugerat că a fost deja propus să aibă loc un summit și în Rusia.

Posibilitatea unui acord Trump-Putin fără Ucraina stârnește temeri

Faptul că Donald Trump și președintele Putin încearcă să încheie un acord fără prezența Ucrainei este exact ceea ce îngrijora Ucraina și pe mulți dintre aliații săi europeni, relatează BBC.

Cuvintele președintelui american la adresa Rusiei poate că au devenit mai dure în ultimele luni, însă, pentru Ucraina, acesta nu au fost urmate încă de acțiuni concrete.

Termenul-limită de 9 august pe care îl stabilise Trump pentru Rusia ca să accepte un armistițiu sau, în caz contrar să se confrunte cu noi sancțiuni, pare să fi trecut fără consecințe.

Sacrificarea teritoriului pentru pace a fost poziția lui Trump de la bun început. Omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus întotdeauna că acest lucru este inacceptabil conform Constituției Ucrainei și că o astfel de decizie nu ar face decât să recompenseze Rusia pentru lansarea războiului.

Deși președintele Ucrainei a avut grijă să nu-l critice pe omologul american, postarea sa de pe rețelele sociale arată clar că nu va accepta acest lucru.

Pe teren există o resemnare că orice discuții de pace ar putea să nu-i includă pe reprezentanții Kievului. Printre soldații și civilii cu care a vorbit jurnalistul BBC Jonathan Beale în Ucraina există o dorință puternică de pace.

Există epuizare din cauza luptelor constante și a atacurilor rusești cu drone și rachete.

Pe de altă parte, există puține dovezi care să arate că Ucraina ar fi dispusă să accepte pacea cu orice preț. Cu atât mai puțin una care îi va fi impusă fără ca vocea sa să fie auzită.