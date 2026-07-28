Donald Tusk face apel la încetarea „faptelor josnice” împotriva ucrainenilor din Polonia

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a cerut marți încetarea atacurilor xenofobe împotriva ucrainenilor din Polonia, după ce o serie de infracțiuni motivate de ură au ajuns în prim-planul presei în ultimele săptămâni, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Varșovia și Kiev, transmite Reuters.

Tusk și-a lansat marți apelul după ce o înregistrare video distribuită pe scară largă pe rețelele de socializare a arătat trei polonezi agresând duminică un bărbat ucrainean și pe prietena acestuia în orașul Wrocław, aparent în urma unei neînțelegeri într-un magazin. Doi dintre agresori au fost arestați luni.

„Oricine comite asemenea fapte josnice acționează direct împotriva intereselor Poloniei”, a declarat Tusk în cadrul unei ședințe de guvern. „Lucrați împotriva Poloniei, în favoarea Rusiei și în favoarea naționalismului polonez și ucrainean”, a continuat acesta.

Relațiile dintre Polonia și Ucraina s-au deteriorat tot mai mult

Deși Varșovia rămâne un susținător ferm al efortului de război al Kievului, ucrainenii care trăiesc în Polonia s-au confruntat în ultimii ani cu o ostilitate tot mai mare din partea opiniei publice, pe măsură ce valul inițial de simpatie apărut după invazia Rusiei din 2022 a fost înlocuit de oboseala față de refugiați.

Relațiile dintre cele două țări au fost afectate și de tensiuni istorice, care au atins un punct culminant după decizia Ucrainei de a da numele unei unități militare după un grup de insurgenți naționaliști din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Aceștia sunt considerați eroi în Ucraina datorită luptei lor împotriva naziștilor și sovieticilor, dar sunt detestați în Polonia pentru participarea la masacre împotriva polonezilor.

În iunie, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a Poloniei, pe fondul acestei dispute.

Serie de atacuri comise în Polonia împotriva unor ucraineni

Cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat la începutul lunii iulie că poliția a primit 180 de sesizări privind infracțiuni motivate de ură împotriva ucrainenilor în prima jumătate a anului 2026, o creștere de 30% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Incidentul de duminică a fost cel mai recent dintr-o serie de astfel de cazuri care au beneficiat de o amplă acoperire în presa din Polonia.

La Poznań, un bărbat polonez în vârstă de 60 de ani a fost bătut într-o stație de tramvai după ce a intervenit în apărarea unui băiat ucrainean care fusese insultat verbal de trei bărbați.

În orașul Bielsko-Biała, din sudul Poloniei, un polonez în vârstă de 54 de ani a fost filmat insultând două fete ucrainene din cauza naționalității lor.

La Legnica, în sud-vestul Poloniei, o femeie în vârstă de 26 de ani a fost pusă sub acuzare de poliție după ce a agresat doi adolescenți ucraineni de 13 ani, crezându-se că ea a făcut acest lucru din cauza naționalității acestora.

Vasîl Bodnar, ambasadorul Ucrainei în Polonia, a declarat luni că astfel de incidente sunt inacceptabile și și-a exprimat speranța că autorii vor fi aduși în fața justiției.