Donald Tusk respinge ideea ca Budapesta să fie gazda unui summit Putin-Zelenski și oferă un motiv clar pentru poziția sa

Deocamdată, oficialii de la Moscova au temperat așteptările privind organizarea unei întâlniri la nivel înalt Rusia-Ucraina, iar incertitudinea planează asupra oricărei posibile alegeri a locului de desfășurare, scrie Politico.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat miercuri ideea ca Budapesta să găzduiască eventualele negocieri de pace dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

„Budapesta? Poate că nu toată lumea își amintește, dar în 1994, Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Regatului Unit. La Budapesta”, a spus Tusk.

„Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”, a adăugat el.

Politico și Reuters au dezvăluit marți că Casa Albă explorează posibilitatea unei întâlniri trilaterale cu participarea președintelui american Donald Trump în capitala Ungariei, citând oficiali din administrația Trump.

Ungaria ar fi însă un loc incomod pentru Ucraina.

Memorandumul din 1994, semnat de SUA, Marea Britanie, Ucraina și Rusia, promitea să respecte suveranitatea Kievului în schimbul dezarmării sale nucleare.

Dar atacul lui Putin asupra Ucrainei din 2014 și lipsa sprijinului militar din partea semnatarilor au făcut ca garanțiile să nu mai aibă sens.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump, care a continuat să cultive relații cu Kremlinul în ciuda invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, nu a făcut încă niciun comentariu public.

Pe 25 februarie 2022, la o zi după ce Rusia a atacat Ucraina, ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó a sugerat Budapesta chiar și atunci, ca loc sigur „atât pentru partea ucraineană, cât și pentru cea rusă”.

Deocamdată, oficialii ruși au temperat așteptările privind organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski, iar incertitudinea planează asupra oricărei posibile alegeri a locului de desfășurare.

În cadrul unui interviu publicat marți, președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva ca posibil loc de desfășurare, idee care a fost rapid susținută de ministrul italian de externe Antonio Tajani.

Ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis, a confirmat că Elveția este „pregătită pentru o astfel de întâlnire”, adăugând că Putin nu ar fi arestat, în ciuda mandatului emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

În timpul convorbirii telefonice surpriză cu Trump, luni, Putin a sugerat Moscova ca posibil loc de întâlnire pentru o discuție între patru ochi cu Zelenski.

Această propunere a fost însă imediat respinsă de Zelenski și liderii europeni în timpul reuniunii multilaterale cu Trump la Casa Albă.