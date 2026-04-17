Marele obiectiv al lui Vladimir Putin în Ucraina are un nou termen limită. „Ghimpele” din coasta trupelor rușești

Rusia intenționează să cucerească Donbasul, compus din regiunile Donețk și Lugansk, până în luna septembrie, a declarat șeful adjunct al Serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), Vadim Skibițki, pentru Financial Times, citat de The Kyiv Independent.

Noul termen marchează o nouă amânare a obiectivelor Moscovei și survine în contextul în care Rusia a intensificat presiunea în cadrul negocierilor de pace, cerând ca Kievul să-și retragă forțele din regiune fără luptă.

Rusia a insistat în repetate rânduri ca Ucraina să părăsească Donbasul, ocupat parțial din 2014, o condiție esențială pentru un armistițiu sau o soluționare mai amplă.

Moscova urmărește să obțină controlul asupra teritoriului pe care forțele sale nu au reușit să-l cucerească până acum cu ajutorul forțelor sale armate.

Skibițki susține că Moscova pregătește o nouă ofensivă terestră în sud-estul Ucrainei pentru primăvară-vară, menită să atingă aceste obiective, adăugând că Moscova nu ia în serios negocierile de pace.

Ucraina controlează aproximativ un sfert din regiunea Donețk, inclusiv o centură fortificată de importanță strategică și orașe-cheie, precum și puncte de sprijin limitate în regiunea Lugansk.

Ultimul termen dat de Moscova pentru cucerirea Donabasului a fost sfârșitul anului 2025. Potrivit unor surse citate de publicația de la Kiev, Rusia a transmis această intenție Casei Albe și președintelui SUA Donald Trump.

SUA știau despre pretenția Rusiei

Chiar dacă trupele rusești au încercat să îndeplinească obiectivul declarat de Kremlin, trupele trimise de Vladimir Putin în Donabs nu au înregistrat niciun progres semnificativ.

În același timp, oficialii ruși au intensificat presiunea publică asupra președintelui ucrainean Volodmir Zelenski pentru a retrage trupele ucrainene din regiunea râvnită, argumentând că o astfel de mișcare ar putea facilita pacea.

După retragerea Ucrainei din Donbas, „în orice caz, ne așteaptă negocieri foarte complexe, meticuloase și de lungă durată”, a declarat duminica trecută purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Kievul a respins orice retragere a trupelor din teritoriile pe care le controlează în prezent și a propus, în schimb, un armistițiu de-a lungul liniilor de front existente, ca prim pas către un acord de pace cu Moscova.

Zelenski a declarat luna trecută că „nu va abandona niciodată” Donbasul și ucrainenii care locuiesc în regiune.

„Cele mai bune fortărețe defensive ale noastre se află aici… Dacă ne retragem trupele, rușii vor avea libertate de acțiune deplină spre centrul țării”, a subliniat liderul de la Kiev.

Conform informațiilor obținute de The Kyiv Independent, SUA nu s-au opus cererii Rusiei de a prelua controlul asupra Donbasului.

Un oficial din administrația Trump a declarat pentru publicația ucraineană că deciziile teritoriale „depind” de Kiev și Moscova.

„Ghimpele”

Armata rusă încearcă să avanseze spre oraşul Kostiantinivka, care odată cucerit ar deschide ușa trupelor trimise de Moscova spre ultimele oraşe mai mari ale regiunii, Kramatorsk şi Sloviansk din Doneţk, potrivit Deutsche Welle.

Potrivit comandantului unei companii ucrainene, Kostiantinivka este pentru armata rusă un „ghimpe în ochi”.

Înainte de război, în Kostiantinivka trăiau 70.000 de ucraineni, însă acum nu se știe numărul exact al locuitorilor.

Evacuarea civililor nu se mai poate face în acest moment decât pe jos, pe o șosea acoperită cu o plasă avariată pusă special pentru a proteja oamenii de atacurile rușilor cu drone. Localnicii spun că este „înspăimântător” traiul în oraș.