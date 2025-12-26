Dorința unui bărbat de a avea un copil după deces cu soția sa, declarată ilegală de o instanță din Italia

Un bărbat din Italia a decis să își crioprezerveze materialul genetic, după ce a aflat că este bolnav de cancer iar terapia antitumorală îl poate face infertil. După moartea sa, soția lui a vrut să conceapă un copil pentru a-i îndeplini ultima dorință, însă o instanță le-a strivit visul.

Curtea de Apel din Florența a pus punct unui caz extrem de sensibil, stabilind că procrearea medical asistată după moartea unuia dintre soți este interzisă în Italia, chiar și atunci când există un acord clar și exprimat în scris de persoana decedată, relatează il Giornale.

Decizia judecătorilor a blocat astfel aplicarea testamentului unui bărbat care își dorise ca soția sa să poată avea un copil cu sperma lui, chiar și după decesul acestuia.

O femeie din Florența a cerut în urmă cu patru ani instanței să îi fie predat materialul seminal al soțului său, decedat în urma unui cancer agresiv.

Anticipând riscurile tratamentelor oncologice, bărbatul își congelase sperma într-o bancă de celule reproductive, tocmai pentru a nu renunța la visul cuplului de a avea un copil, fie în cazul pierderii fertilității, fie chiar în eventualitatea decesului.

În testament, bărbatul și-a exprimat explicit dorința de a permite soției să folosească sperma pentru „a ne putea împlini visul de a avea copilul nostru, chiar dacă eu nu aș mai fi în viață”, potrivit Corriere della Sera.

Ce spune legea în Italia

În ciuda acestei voințe explicite, instanța a decis că legea nu permite procrearea medical asistată post-mortem, indiferent de consimțământul exprimat anterior.

Potrivit legislației italiene, ambii membri ai cuplului trebuie să fie în viață în momentul procedurii.

Judecătorii au subliniat în motivarea deciziei că materialul seminal fusese crioconservat pentru a permite procrearea „în eventualitatea unei viitoare sterilități a bărbatului”, chiar dacă testamentul făcea referire explicită la conceperea unui copil după moartea sa.



Acest detaliu nu schimbă însă cadrul legal strict, conform hotorârii instanței.

O portiță închisă de instanță

Un aspect al dosarului a fost legat de posibilitatea ca femeia să primească sperma și să meargă într-o altă țară, unde procrearea post-mortem este permisă.

Deși legea italiană nu interzice explicit predarea materialului seminal, Curtea de Apel din Florența a decis să blocheze și această variantă.

Instanța a arătat că sperma nu poate fi predată pentru „un alt tip de utilizare”, fie pentru cercetare, fie ca obiect simbolic, în lipsa unui consimțământ explicit și separat din partea bărbatului decedat pentru astfel de scopuri.

Orice utilizare diferită de cea inițială, pentru care a fost crioconservată, este considerată ilegală.

În lipsa unei eventuale decizii favorabile la Curtea Supremă, dacă femeia va ataca decizia instanței, materialul seminal va trebui distrus, iar dorința exprimată în testament rămâne, practic, fără efect juridic.

Sursă foto: Dreamstime.com