Care este starea lui Doru Octavian Dumitru. Noi informații de la medici

Artistul Doru Octavian Dumitru a fost transportat marți la spital înaintea unui spectacol pe care trebuia să-l susţină la Oneşti, după ce a acuzat o stare de rău în cursul după-amiezii.

Familia sa a anunțat că celebrul actor trece prin „momente dificile de sănătate”, care i-a îndemnat pe fanii îndrăgitului comediant să se roage „ca el să depășească cu bine această încercare grea”.

Doru Octavian Dumitru a fost transportat de la Bacău la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei proceduri de trombectomie.

Unitatea medicală a transmis că pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale, potrivit News.ro.

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In prezent pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale”, au transmis, miercuri, reprezentanţii spitalului.

Trombectomia este o procedură minim invazivă folosită pentru a elimina cheagurile de sânge din vasele sanguine pentru a restabili circulația normală a sângelui către organe și țesuturi.

Această tehnică este adesea utilizată pentru a trata tromboza arterială sau venoasă, precum și accidentele vasculare cerebrale ischemice cauzate de blocarea unui vas de sânge.

Actorul avea spectacol marți seară la Onești

Potrivit publicației locale Unu pe Trotuș, spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru, care ar fi trebuit să se desfăşoare marți seară, de la ora 19.00, la Cinematograful Capitol din Oneşti, nu a mai avut loc, după ce artistul a acuzat grave probleme de sănătate în cursul după-amiezii, fiind transportat de urgență la spitalul din localitate.

Impresarul lui Doru Octavian Dumitru a precizat că spectacolul de la Onești ar urma să fie reprogramat la o dată ulterioară, în funcție de starea de sănătate a artistului.

Doru Octavian Dumitru avea spectacole programate miercuri la Adjud, joi la Buzău, și lunea viitoare în Capitală, la Sala Palatului.

Familia lui Doru Octavian Dumitru a transmis că „artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate”.

Aceștia au mai transmis un mesaj de mulțumire fanilor și cadrelor medicale care îl au în grijă pe actor.

„Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături”, au mai scris reprezentanții comediantului.