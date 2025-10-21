Doru Octavian Dumitru trece prin „momente dificile de sănătate”, anunță familia acestuia / Artistul, dus de urgență la spital

Celebrul actor Doru Octavian Dumitru trece prin „momente dificile de sănătate”, a anunțat marți seară târziu familia artistului, care îi îndeamnă pe fanii îndrăgitului comediant să se roage „ca el să depășească cu bine această încercare grea”.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu, urmează să fie reprogramate”, scrie într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a actorului, semnat „Familia”.

„Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea”, precizează mesajul publicat pe pagina artistului cunoscut în memoria colectivă drept „DOD”.

Artistul a fost transportat de urgență de la Bacău la spitalul din Suceava, au precizat surse medicale pentru HotNews.

Potrivit publicației locale Unu pe Trotuș, spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru, care ar fi trebuit să se desfăşoare marți seară, de la ora 19.00, la Cinematograful Capitol din Oneşti, nu a mai avut loc, după ce artistul a acuzat grave probleme de sănătate în cursul după-amiezii, fiind transportat de urgență la spitalul din localitate.

Impresarul lui Doru Octavian Dumitru a precizat că spectacolul de la Onești ar urma să fie reprogramat la o dată ulterioară, în funcție de starea de sănătate a artistului.

Doru Octavian Dumitru avea spectacole programate miercuri la Adjud, joi la Buzău, și lunea viitoare în Capitală, la Sala Palatului.