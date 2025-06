Dorul, speranțele, furia, rușinea, ambiția. Cum arată viețile românilor plecați la muncă în diaspora, într-un eveniment fără precedent

Documentăm de șase ani și jumătate viețile românilor din diaspora; din ianuarie 2019 până în prezent am călătorit în 12 țări din Europa și am publicat peste 130 de reportaje care abordează teme precum integrarea, piața muncii europeană, apartenența, identitatea, traumele migrației, familiile transnaționale și copiii care cresc fără părinți în România.

O parte dintre aceste reportaje au fost publicate de-a lungul timpului de Libertatea, iar restul de Hotnews.

Proiectul nostru despre diaspora românească va fi expus la Muzeul de Artă din Cluj, între 13 și 22 iunie, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Faptul că un demers jurnalistic ajunge într-un muzeu e o formă de recunoaștere care ne onorează – un semn că jurnalismul își poate găsi locul și în spații ale reflecției, nu doar în ritmul grăbit al cotidianului.



Proiectul nostru – „Plecat” – urmărește ce înseamnă să trăiești între lumi și felul în care migrația transformă nu doar indivizii, ci și societatea românească.

Ella Gligor, 40 de ani, și Crina Căliman, 38, s-au mutat din România în Anglia în 2018, pentru că erau discriminate și relația lor nu era recunoscută — România nu permite căsătoriile între persoane de același sex. De când au venit în Anglia, s-au căsătorit, au cumpărat o casă în rate și au început să o renoveze. Fotografia a fost făcută în curtea casei lor din Tamworth, Anglia, 3 august 2021

Muncitoarele românce culeg căpșuni într-un solariu din Palos de la Frontera, Spania. Niciuna dintre femei nu își va îndrepta spatele înainte ca lăzile de zece kilograme să fie umplute cu căpșuni. Abia atunci se ridică și duc lada la camion, unde șeful de câmp o încarcă pe paleți. Femeile își îndreaptă spatele doar de 15 ori în timpul unei zile obișnuite de muncă; în medie, o muncitoare culege 150 de kilograme de căpșuni pe zi. 26 februarie 2020

Dorel Moise, 22 de ani, un român care muncește în construcții în Belgia, vorbește pe WhatsApp cu fiica sa, Alesia, 3 ani, care îl așteaptă acasă în România. Bellegem, Belgia, 27 martie 2024

Am fost și noi „plecați” în anii aceștia, departe de prieteni și de familie – trăim și călătorim într-o autorulotă ca să putem documenta acest fenomen direct în comunități. Parcăm în fața caselor în care locuiesc migranții români sau în fermele în care muncesc. Suntem acolo când se trezesc, când merg la muncă, când își sună copiii pe WhatsApp sau se așază la cină. Locuim aproape de ei, nu ca simpli observatori, ci ca martori prezenți în viața lor de zi cu zi.

Cami și Gabriela își iau copiii de la școală în cartierul Molenbeek, Bruxelles. Ele fac parte dintr-o familie de romi căldărari din județul Mehedinți, România, și nu au avut acces la educație din cauza rasismului. În România, romii sunt discriminați și nu au acces real la educație, servicii medicale și sociale, așa că mulți sunt nevoiți să plece din țară pentru a-și putea întreține familiile. Belgia, 18 iunie 2024

Această apropiere ne permite să înțelegem experiența migrației nu doar ca pe un subiect jurnalistic, ci ca pe o realitate trăită – fizic, emoțional și istoric.

728 de români din diaspora intervievați

Petrecere în garajul pentru utilaje agricole într-un câmp de căpșuni unde lucrează muncitori români: patronul spaniol a adus creveți proaspeți, iar muncitorii români au cumpărat mici de la magazinul românesc. Palos de la Frontera, Spania, 11 februarie 2020

În anii aceștia am trăit mai mult viețile oamenilor despre care am scris și pe care i-am fotografiat decât viețile noastre. Am cunoscut și intervievat 728 de români din diaspora în cele 12 țări în care am călătorit. Știm exact cifra, pentru că unul dintre elementele expoziției va fi o instalație formată din 8 panouri cu portretele acestor oameni. Vor fi și multe alte instalații, fotografii și texte. Ne-a fost greu să lucrăm la această expoziție, pentru că e dificil să editezi o cantitate atât de mare de material.

Portretele oamenilor la expoziția de la Cluj

Fotografii cu românii din diaspora în cele 12 țări în care Teleleu a călătorit

O numim expoziție, dar ceea ce vă invităm să priviți și să citiți este un capitol din istoria noastră contemporană, pentru că poveștile migranților români sunt istoria noastră recentă.

Maria Buciuta, o româncă stabilită de 18 ani în Portugalia, face curățenie într-o locuință de lux din zona Algarve. Maria a făcut tromboflebită din cauza orelor de stat în picioare – câte 14-15 ore zilnic de spălat pe jos, de frecat băi, de lustruit terase, de făcut paturi și de alergat de la o casă la alta. 7 august 2020

Migrația românească este unul dintre cele mai importante fenomene sociale contemporane. Aproape 6 milioane de români trăiesc în afara granițelor, o cincime din forța de muncă a României. La începutul anilor 2000, „căpșunarii” și „badantele” au fost primele valuri mari de migrație. Astăzi, diaspora s-a diversificat: IT-iști, cercetători, muncitori în construcții, electricieni navali, medici, artiști, muzicieni – oameni care își caută un viitor mai bun. Cei care pleacă duc cu ei dorul, speranțele, furia, rușinea, ambiția. Cei care rămân poartă cu ei absența: copiii crescuți de bunici, părinții care mor singuri.

Gabriel Bodescu, 40 de ani, stabilit de 12 ani în Danemarca, este preotul comunității de români din Skagen și lucrează ca sudor la o companie care produce turbine eoliene marine. Fotografia a fost făcută în bucătăria casei lui din Fjellerad, Danemarca, unde își pregătea cina. 20 mai 2023

Acestea sunt poveștile despre diaspora care lipsesc din conversația publică. Atunci când vorbim despre voturile românilor plecați, nu ne uităm la viețile și la nevoile lor. Alegerile din 2024 și 2025 i-au adus pe migranții români în prim-plan, iar societatea a reacționat cu încrâncenare și s-a polarizat. S-a vorbit despre „radicalizare”, în loc să se vorbească despre dor, sărăcie, abandon, crize identitare și traumele migrației.

Adi, 34 de ani, muncitor român, îl ajută la teme pe fiul său, Andrei, 6 ani, în Palos de la Frontera, Spania. Adi este șef de câmp (encargado) la o fermă de căpșuni din Palos de la Frontera și locuiește cu soția și fiul lor într-un câmp de la marginea orașului, în locuința oferită de proprietarul fermei spaniole. A venit în Spania fără acte în 2005 și a petrecut câteva luni dormind într-un Fiat Punto abandonat alături de alți trei tineri români. A mâncat alimente furate din supermarketuri și, când a rămas fără haine curate, a furat șosete și lenjerie din magazine. Adi a lucrat fără acte până când un angajator spaniol l-a ajutat să-și obțină documentele. Palos de la Frontera, Spania, 12 februarie 2020

Milioane de istorii personale pe care nu le cunoaștem

Sunt milioane de istorii ale românilor plecați pe care nu le cunoaștem, pentru că nu am avut niciodată interesul să ne recuperăm istoria recentă: confuzia din anii ’90, sărăcia care a mutilat familiile la începutul anilor 2000, primele valuri de migrație în Spania și Italia, prima generație de copii rămași singuri acasă, ai cărei copii sunt astăzi a doua generație care crește fără părinți, migrația circulară a românilor care au plecat în Spania, s-au întors în România în 2012, când criza financiară s-a resimțit puternic acolo, apoi s-au dus în Germania, Anglia și Țările Nordice după 2014, când s-au ridicat restricțiile de pe piața muncii impuse României și Bulgariei odată cu aderarea la UE.

Alin Tălăban, 25 de ani, îl ajută tatăl său, Relu, 48, să se spele pe mâini în pauza de prânz la ferma Old Parsonage din Cobham, Kent. Adăpostită de ploaie într-un coș pentru mere, mama lui, Paula Tălăban, 48 de ani, mănâncă un sandviș. Din 2015, familia de români lucrează câteva luni în fiecare an la aceeași fermă de mere și locuiește într-una dintre cele 18 rulote în care sunt cazați muncitorii români, bulgari, polonezi și ucraineni. Tălăbanii sunt din Dăbuleni, un sat în sudul României renumit pentru producția de pepeni. În România cultivă pepeni și cresc porci, dar afacerea lor nu este înregistrată, o situație comună pentru fermierii români. Paula, Relu și Alin nu au asigurare medicală la ei în țară și nici nu vor primi pensie, iar primul contract de muncă din viața lor l-au semnat în Anglia. 28 septembrie 2021

Proiectul „Plecat” este o arhivă vie a migrației românești. Este o cronică fragmentară a unei transformări profunde, încă în desfășurare, care redefinește legătura dintre România și cetățenii săi, plecați sau rămași. Este cel mai amplu proiect documentar despre acest fenomen și cel mai personal la care am lucrat vreodată.

Poveștile românilor din diaspora publicate de Hotnews pot fi citite aici.

Florina îl ajută pe soțul ei, baritonul român George Petean, să se pregătească pentru un spectacol la Prinzregententheater din München, Germania. 13 octombrie 2019

Maria, 48 de ani, și Mihai Buciuta, 43, au mers o singură dată la plajă în vara lui 2020, deși locuiesc lângă ocean. Maria lucrează de luni până duminică la curățenie în reședințe de lux din regiunea Algarve, Portugalia, iar Mihai lucrează la o firmă de telecomunicații din Almancil. Quarteira, Portugalia, 9 august 2020

Olivia Sgarbură, 43 de ani, chirurg oncolog, în blocul operator de la Institutul Regional de Cancer din Montpellier. În urmă cu 15 ani, când era medic rezident, Olivia Sgarbură a plecat în căutarea unui loc unde să învețe mai multe; astăzi trăiește în Franța și este unul dintre numele importante din chirurgia oncologică europeană. 26 noiembrie 2024

Eugenia, 54 de ani, îngrijește persoane în vârstă în Italia. Fotografia a fost făcută în casa unei bătrâne de 94 de ani din Leverano, provincia Lecce, în camera în care Eugenia este cazată. Românca a plecat din țară ca să scape dintr-o relație abuzivă — se temea că soțul ei o va ucide. Italia, 3 mai 2022

Rocsana Oșan, 42 de ani, o imigrantă română din Lagos, Portugalia, și-a redeschis restaurantul doar pentru livrări, după șase săptămâni de izolare în timpul pandemiei. 29 aprilie 2020