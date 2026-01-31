Dosarele Epstein: Ce nume importante apar în noul lot de documente desecretizate

Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri milioane de noi documente din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein, care scoate la iveală noi nume din lista numeroaselor conexiuni politice ale finanţatorul newyorkez, care s-a sinucis în închisoare în 2019 după ce fusese pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale.

Potrivit Reuters, în aceste noi documente apar schimburi de mesaje între Epstein și diverse figuri importante, agenția de presă menționându-l pe miliardarul Elon Musk, dar și pe Howard Lutnick, secretarul pentru comerț al președintelui Donald Trump, care ar fi vizitat insula privată a lui Epstein la câțiva ani după ce a afirmat că a rupt legăturile cu acesta.

Todd Blanche, procurorul general adjunct al SUA, a declarat într-o conferință de presă că lotul masiv de documente de vineri marchează sfârșitul publicărilor planificate de administrația Trump, care a fost constrânsă să desecretizeze acest dosar uriaș în urma unei legi adoptate de Congresul american în luna noiembrie, ce îi impunea publicarea tuturor documentelor de anchetă referitoare la cazul Epstein.

Potrivit lui Blanche, noul set de documente include peste trei milioane de pagini, 2.000 de videoclipuri și 180.000 de imagini, a spus el.

Trump, care a fost prieten cu Epstein în anii 1990 și începutul anilor 2000, înainte ca relația lor să se deterioreze cu ani înainte de prima condamnare a lui Epstein, s-a opus luni întregi oricărei desecretizări, până când atât democrații, cât și republicanii din Congres l-au forțat să cedeze, promovând legea în ciuda obiecțiilor sale.

Trump nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală în legătură cu cazul Epstein și a negat că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile acestuia. Totuși, scandalul l-a urmărit luni de zile, în parte pentru că a promis să facă publice dosarele în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024.

Epstein a murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta să fie judecat

Documentele recent publicate includ sute de fișiere care îl menționează pe Trump, multe dintre ele fiind colecții de articole din presă.

Referirile la Trump

Un fișier detalia ceea ce păreau a fi comunicări interne prin e-mail ale anchetatorilor federali care investigau acuzații scandaloase ce îl implicau pe președinte și pe Epstein. E-mailurile din acel fișier, toate din august 2025, nu ofereau niciun indiciu că vreuna dintre acuzații ar fi fost dovedită, iar anchetatorii au menționat că mai mulți dintre acuzatori erau considerați necredibili.

Într-un comunicat de presă, Departamentul american de Justiție a transmis că „unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”, și a insistat că aceste afirmații „sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut măcar o fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca armă împotriva președintelui Trump”.

Un alt mesaj, al cărui expeditor și destinatar au fost ambii cenzurați, spune: „Ce părere are JE dacă ar merge la Mar-a-Lago după Crăciun în loc de insula lui?”, referindu-se la clubul lui Trump din Florida. Mesajul este din 2012, la mai mulți ani după ce Trump a afirmat că cei doi au încetat să mai socializeze.

Documentele includ, de asemenea, ceea ce pare a fi un e-mail din 2002 de la Melania Trump către Ghislaine Maxwell, partenera și complicea lui Epstein, referitor la un articol din New York Magazine despre Epstein. „Frumos articol despre JE în revista NY. Arăți grozav în poză”, scrie în e-mail. „Sună-mă când te întorci în New York”.

Ghislaine Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru trafic sexual cu minori și alte acuzații și a primit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Howard Lutnick, schimb de mesaje cu Epstein

O serie de e-mailuri arată că Jeffrey Epstein și Howard Lutnick, actualul secretar american pentru comerț, planificau să se întâlnească pentru un prânz pe 23 decembrie 2012, pe insula lui Epstein din Caraibe, Little Saint James. În acea dimineață, soția lui Lutnick i-a scris secretarei lui Epstein: „Venim spre voi din St. Thomas” și a întrebat unde să ancoreze.

O zi mai târziu, asistenta lui Epstein i-a trimis lui Lutnick un mesaj din partea lui Epstein, care spunea, printre altele: „A fost plăcut să ne vedem”.

Președintele american Donald Trump și secretarul pentru comerț Howard Lutnick. MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Apoi, în noiembrie 2015, asistenta lui Epstein i-a redirecționat acestuia o invitație venită din partea lui Lutnick pentru participarea la o strângere de fonduri organizată la firma sa financiară pentru candidata democrată la președinție Hillary Clinton. Clinton avea să piardă ulterior în fața lui Trump la alegerile prezidențiale din 2016. Documentele privind finanțarea campaniei au arătat că Lutnick a donat 2.700 de dolari campaniei lui Clinton, suma maximă permisă de lege la acel moment.

Aceste e-mailuri par să contrazică declarațiile lui Lutnick făcute într-un podcast anul trecut. Lutnick a susținut că, în jurul anului 2005, Epstein, care îi era vecin la acea vreme, i-a invitat pe el și pe soția sa să îi viziteze locuința din oraș, unde finanțistul a făcut un comentariu cu tentă sexuală despre o masă de masaj pe care o instalase. Lutnick a afirmat că a jurat atunci să „nu mai fie niciodată în aceeași încăpere” cu Epstein.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Comerț a transmis într-un comunicat că secretarul Howard Lutnick a avut „interacțiuni limitate cu domnul Epstein, în prezența soției sale, și nu a fost niciodată acuzat de vreo faptă ilegală”.

Elon Musk căuta petreceri

Într-un alt schimb de e-mailuri, Jeffrey Epstein și Elon Musk au discutat despre o invitație din partea lui Epstein de a-i vizita insula.

„Apreciez mult invitația, dar o experiență liniștită pe o insulă este exact opusul a ceea ce caut”, i-a scris Musk lui Epstein în ziua de Crăciun din 2012. Musk a spus că „a lucrat până la limita sănătății mintale” și l-a întrebat pe Epstein dacă are în schimb „vreo petrecere planificată”.

Epstein a răspuns că înțelege refuzul lui Musk, adăugând că „raportul (de persoane) de pe insula mea” ar putea să o facă pe însoțitoarea lui Musk să se simtă inconfortabil, fără a oferi alte detalii.

Câteva zile mai târziu, Musk l-a invitat pe Epstein să i se alăture lui și altora pentru a bea ceva în „St. Bart’s”, probabil insula Saint Barthelemy din Caraibe, însă nu este clar dacă cei doi s-au întâlnit acolo.

Musk nu a reacționat până acum la aceste dezvăluiri. Într-o postare pe X de anul trecut, după ce numele său a fost inclus într-o serie de documente publicate anterior din dosar, el a scris: „Epstein a încercat să mă convingă să merg pe insula lui și eu am REFUZAT”.

Alte nume care apar în noile documente

Pe lângă Howard Lutnick și Elon Musk, agenția France Presse menționează alte figuri importante care apar în noul lot de documente desecretizate.

Bill Gates

Într-o ciornă de e-mail, care figurează printre documentele publicate vineri, Jeffrey Epstein susținea că Bill Gates, cofondatorul Microsoft, avea relații extraconjugale.

Finanțistul newyorkez afirma că relația sa cu acest miliardar îi va permite să „îl ajute pe Bill să găsească droguri, pentru a face față consecințelor relațiilor sexuale cu fete rusești, și să faciliteze întâlniri ilicite cu femei căsătorite”.

Richard Branson

Documentele relevă și relația de prietenie dintre Jeffrey Epstein și miliardarul britanic Richard Branson, cofondatorul Virgin Group.

Într-un e-mail trimis lui Epstein în septembrie 2013, Branson scria: „Mi-a făcut mare plăcere să te văd ieri. (…) Dacă ajungi prin zonă, aș fi încântat să ne revedem. Cu condiția să-ți aduci haremul!”.

Andrew Mountbatten-Windsor

Fostul prinț Andrew, între timp decăzut din titlurile sale nobiliare în urma scandalului Epstein, l-a invitat pe Jeffrey Epstein să-l viziteze la Palatul Buckingham în septembrie 2010, când finanțistul se afla într-o călătorie la Londra.

Un schimb de e-mailuri arată că Epstein l-a contactat pe Andrew Mountbatten-Windsor pentru a-l întreba: „La ce oră doriți să sosesc (…), vom avea nevoie și (…) de un moment în privat”. La care Andrew a răspuns: „Am putea lua cina la Palatul Buckingham și ne-am bucura de multă intimitate”.

Steve Tisch

Mai multe e-mailuri sugerează că Jeffrey Epstein l-a pus în legătură pe Steve Tisch, producătorul filmului „Forrest Gump” și proprietarul echipei de fotbal american New York Giants, cu mai multe femei.

Într-un schimb de mesaje cu acesta, infractorul sexual descrie o femeie ca fiind „rusoaică, care spune rareori adevărul, dar care este amuzantă”.