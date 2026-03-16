Sean Penn a preferat să meargă în Ucraina decât la Premiile Oscar, unde a câștigat din nou, afirmă NYT

Sean Penn alături de președintele Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite pe care actorul a făcut-o în Ucraina în noiembrie 2022, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Absența lui Sean Penn de la gala Premiilor Oscar de duminică nu a trecut neobservată, mai ales că actorul în vârstă de 65 de ani a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, relatează The Daily Beast.

Penn a câștigat Oscarul grație interpretării din satira politică „One Battle After Another”, triumfând în fața unor competitori precum Stellan Skarsgård, Delroy Lindo, Jacob Elordi și Benicio del Toro.

„Sean Penn nu a putut fi aici în această seară, sau nu a dorit să fie, așa că voi accepta premiul în numele lui”, a glumit prezentatorul premiului, actorul Kieran Culkin.

Absența lui Penn, care interpretează în film rolul unui ofițer militar corupt, nu a reprezentat o surpriză atât de mare în condițiile în care el nu a participat nici la gala Globurilor de Aur din ianuarie, nici la Premiile BAFTA decernate luna trecută de cinematografia britanică. El câștigase premiul pentru cel mai actor într-un rol secundar la ambele gale.

Totuși, nici el, nici reprezentanți ai săi, nu au oferit explicații despre absența sa de la festivități, chiar dacă actorul și-a făcut campanie pentru sezonul de premiere al industriei cinematografice.

Sean Penn ar fi plecat către Ucraina

The New York Times scrie, citând surse ale sale familiare cu situația, că Penn a plănuit să călătorească în Ucraina în loc să participe la ceremonie. Două surse au declarat pentru NYT că, în pofida familiarității lor cu planurile actorului, nu sunt la curent unde anume în interiorul Ucrainei avea de gând să meargă Penn.

NYT nu exclude ca Penn să își fi schimbat itinerariul în ultimul moment, deși notează că acesta părăsise deja Statele Unite până la momentul începerii transmisiunii televizate a galei Premiilor Oscar duminică seara.

The Daily Beast amintește că Penn i-a oferit una dintre cele două statuete Oscar pe care le avea atunci președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ca „simbol al credinței” și solidarității sale cu Ucraina.

Actorul veteran a dezvăluit ulterior că i-a făcut cadou lui Zelenski Oscarul pe care l-a câștigat în 2009 pentru rolul din „Milk”, filmul care a prezentat viața activistului și politicianului american Harvey Milk – primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

A fost al doilea Oscar câștigat de Penn, după cel obținut în 2004 grație interpretării din filmul de mister „Mystic River”, în regia lui Clint Eastwood. El câștigase Oscarurile respective pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Sean Penn i-a făcut cadou lui Volodimir Zelenski unul dintre Oscarurile sale, în 2022, FOTO: Ukraine office / Zuma Press / Profimedia Images

Actorul apreciat, un critic al Hollywood

Penn și-a exprimat de mai multe ori în trecut criticile față de ceremoniile de premiere, de pildă în 2024 la Festivalul Internațional de Film de la Marrakech.

„Producătorii Academiei au dat dovadă de o lașitate cu adevărat extraordinară când vine vorba de a face parte din lumea libertății de exprimare și, de fapt, au contribuit în mare măsură la limitarea imaginației și la limitarea diferitelor forme de expresie culturală”, a declarat el atunci. „Nu mă entuziasmează prea tare ceea ce numim Premiile Academiei [de Arte și Științe ale Filmului]”, a declarat el pe scenă.

Într-un interviu amplu acordat în același an cotidianului The New York Times, Sean Penn a afirmat că, deși a fost pe larg apreciat pentru interpretarea sa a rolului lui Harvey Milk, el nu ar mai putea juca în prezent personajul deoarece tema interpretării unor personaje LGBT de către actori heterosexuali a devenit o polemică dezbătută prea aprins la Hollywood.

„Nu. Nu s-ar putea întâmpla într-o perioadă ca aceasta”, a spus el, întrebat fiind dacă ar mai putea juca rolul în 2024.

„Este o perioadă de exagerări enorme”, a subliniat el, acuzând că Hollywood a adoptat o politică „timidă și lipsită de artă față de imaginația umană”.