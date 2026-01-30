Dosarele Epstein: Milioane de noi documente au fost publicate, inclusiv imagini în mare parte pornografice

Departamentul american al Justiției a anunțat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la dosarul pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează agențiile de presă AFP și EFE, citate de Agerpres.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri și aproximativ 180.000 de imagini, în mare parte „pornografie”.

Chipurile tuturor femeilor ce apar în aceste imagini și clipuri au fost blurate pentru a li se proteja identitatea, cu excepția complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care în prezent execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.

Guvernul american, care publică acest dosar uriaș sub constrângerea unei legi adoptate de Congres și pe care președintele Donald Trump a promulgat-o cu ezitări, publicase deja zeci de mii de documente la sfârșitul lunii decembrie.

Aceste documente au confirmat ramificațiile politice ale cazului, oferind o imagine a rețelei spectaculoase de conexiuni politice a miliardarului care s-a sinucis în detenție în anul 2019, după ce fusese pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore și proxenetism. Totuși, documentele publicate în decembrie au adus mai multe întrebări decât răspunsuri.

Au fost însă remarcate în mod special fotografiile fostului președinte democrat Bill Clinton împreună cu Jeffrey Epstein sau cu femei ale căror chipuri au fost blurate, în alte fotografii de același fel fiind observat și Donald Trump.

Vechile legături de prietenie dintre Epstein și Trump sunt cunoscute de mult timp, dar acesta din urmă a negat mereu că ar fi petrecut la reședința miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalități, inclusiv politicieni.

Trump a mai susținut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare și că habar nu avea de practicile acestuia. Actualul președinte susține de asemenea că nu a călătorit „niciodată” cu avionul privat al lui Epstein, deși numele său apare de opt ori pe lista pasagerilor acestui avion între anii 1993 și 1996.