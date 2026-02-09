Dosarele Epstein. „Nebunia trebuie să se termine”. Demisia premierului Keir Starmer, cerută de unul din liderii importanți ai laburiștilor

Primul-ministru Keir Starmer ar trebui să demisioneze, a declarat Anas Sarwar, liderul Partidului Laburist Scoțian, devenind astfel politicianul laburist britanic cu rangul cel mai înalt care cere plecarea lui Starmer ca urmare a scandalului Mandelson-Epstein, informează Reuters.

Presiunea asupra lui Starmer crește în interiorul propriului partid din cauza deciziei de a-l numi pe Peter Mandelson ca ambasador în Statele Unite. Dosarele date publicității acum 10 zile de către Departamentul de Justiție din SUA arată profunzimea legăturilor lui Mandelson cu Jeffrey Epstein.

Dezvăluirile au ridicat dubii asupra capacității lui Starmer de a lua decizii corecte, iar sondajele arată o prăbușire a popularității primului-ministru la numai 18 luni de când laburiștii au câștigat clar alegerile parlamentare.

Sarwar și ceilalți laburiști scoțieni se vor confrunta cu alegeri parlamentare în Scoția în luna mai, eveniment care este văzut de mulți ca un moment de cotitură pentru Starmer.

„Nebunia trebuie să se termine și conducerea din Downing Street trebuie să se schimbe”, a declarat Sarwar într-o conferință de presă.

Demisii printre consilierii lui Starmer

Premierul britanic a pierdut doi consilieri de rang înalt în ultimele 24 de ore. Directorul de comunicare al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Tim Allan, a demisionat luni, la o zi după ce principalul consilier al premierului, Morgan McSweeney, și-a dat demisia din cauza rolului său în susținerea lui Peter Mandelson, cunoscut pentru legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

„Am decis să demisionez pentru a permite formarea unei noi echipe la numărul 10. Le urez succes prim-ministrului și echipei sale”, a declarat Allan.

Cele două demisii și declarațiile lui Sarwar nu sunt de natură să liniștească apele în rândurile laburiștilor, mai ales că și partidele din opoziție cer lui Starmer să demisioneze.

Costurile de împrumut ale guvernului britanic au crescut, reflectând preocupările investitorilor că un lider laburist mai de stânga ar putea prelua șefia guvernului de la Londra. „Este dureros. E ca și cum ai privi un accident mortal de mașină cu încetinitorul”, a declarat un parlamentar laburist, sub protecția anonimatului.

Liderul Partidului Conservator, de opoziție, Kemi Badenoch, l-a acuzat pe Starmer că este incapabil să-și conducă guvernul. „E ca o pungă de plastic luată de vânt. Trebuie să ia controlul situației, iar dacă nu o poate face, altcineva din Partidul Laburist să o facă sau să convoace alegeri”, a declarat Badenoch la Sky News.