Dosarul 10 August. Foștii șefi ai Jandarmeriei audiați în premieră în instanță, la 8 ani de la violențele din Piața Victoriei

Foştii şefi ai Jandarmeriei Române sunt chemaţi, luni, să dea declaraţii în faţa judecătorilor de la Tribunalul Militar Bucureşti. Va fi pentru prima dată când aceştia vor vorbi în instanță despre ordinele date în noaptea de 10 august 2018, înainte ca magistraţii să pronunţe un prim verdict în acest dosar, la aproape 8 ani de la intervențiile violente ale jandarmilor de la protestul diasporei din 2018.

Parchetul General i-a trimis în judecată, în august 2023, pe șefii Jandarmeriei din timpul protestul din 10 august 2018, dar și pe alți angajați ai instituției pentru infracțiuni precum abuz în serviciu, fals intelectual și purtare abuzivă.

Dosarul a fost deschis de procurori în 2018 ca urmare a violențelor de la protestul din Piața Victoriei, a fost clasat inițial de DIICOT în 2020 și redeschis în primăvara anului 2022, în urma contestației unui protestatar.

Laurenţiu Cazan (fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei), Sebastian Cucoş (fost inspector general) şi Cătălin Sindile (fost prim-adjunct) sunt acuzaţi de abuz în serviciu, aceştia fiind cei care au coordonat operaţiunea din Piaţa Victoriei şi au ordonat intervenţia în forţă care a dus la dispersarea violentă a unor protestatari paşnici.

„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, spune Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic, citată de News.ro.



Potrivit sursei citate, audierile au loc într-un „context critic”, în condiţiile în care faptele din dosarul „10 August” se vor prescrie în doar câteva luni, în octombrie 2026.



„Pentru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaţilor susţinuţi de comunitatea Declic de a renunţa la audierea a 373 de martori rămaşi pe listă, după ce alţi peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, accelerând astfel procedura judiciară”, precizează Declic.



Dosarul a ajuns în faţa judecătorilor după ce a fost iniţial clasat. Ioan Crăciuneanu, victimă a violenţelor, a obţinut redeschiderea anchetei fiind reprezentat de sora către sa, avocata Lucia Crăciuneanu, şi de avocatul Comunităţii Declic, Toni Decean. Membrii Comunităţii Declic au susţinut financiar întregul demers, achitând onorariile avocaţilor şi costurile judiciare. Aceştia au analizat sute de ore de înregistrări video, extrăgând probele clare în care jandarmii lovesc cetăţeni care nu manifestau nicio formă de violenţă.

Ce spun procurorii despre ce s-a întâmplat pe 10 august 2018

„În data de 10 august 2018, la ora 23.11, cu ocazia mitingului de protest ce a avut loc în Piața Victoriei din municipiul București, col. Cazan Laurențiu Valentin, în calitate de comandant al acțiunii, precum și inculpații Cucoș Gheorghe Senastian, și Sindile Ionuț Cătălin, în calitate de coordonatori ai aceleiași acțiuni, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispozițiilor legale, intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei (aproximativ 30.000 persoane), intervenție pe care ulterior au și condus-o.

Faptele inculpaților au avut drept consecințe îngrădirea libertății de întrunire și a dreptului la integritate fizică și psihică a manifestanților prezenți în Piața Victoriei, drepturi fundamentale prevăzute de Constituția României și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), precum și provocarea de suferințe fizice sau leziuni ce au necesitat între 1 și 50 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea unui număr de 433 de persoane.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că intervenția în forță a jandarmilor s-a făcut cu încălcarea principiilor necesității, gradualității și proporționalității, principii consacrate de reglementările legale în materie și reflectate în jurisprudența CEDO”, spun procurorii Parchetului General care i-au trimis în judecată pe foștii șefi ai Jandarmeriei Române.

Conform procurorilor, jandarmii au acționat nu doar împotriva persoanelor care se manifestau violent, în vederea izolării acestora și aplicării măsurilor legale, ci și împotriva manifestanților pașnici, care constituiau marea majoritate a protestatarilor.

„În mod concret, cercetările efectuate au stabilit că militarii jandarmi au folosit cu ocazia executării misiunii respective un număr total de 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant lacrimogen, 316 cartușe de calibru 38 mm. și 40 mm., de asemenea cu efect iritant lacrimogen, 8 pulverizatoare de capacitate mărită și 168 pulverizatoare de mână.

În ceea ce-l privește pe col. Cazan Laurențiu Valentin, cercetările efectuate în cauză au stabilit că, la data de 11 august 2018, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a întocmit un raport de acțiune preliminar, în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că a menționat că prefectul municipiului București ar fi aprobat intervenția în forță a militarilor jandarmi asupra demonstranților adunați în Piața Victoriei.

În privința celorlalți inculpați, din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul dispozitivului de asigurare și restabilire a ordinii publice din Piața Victoriei, distinct de ordinul de intervenție în forță dat de către primii trei inculpați menționați anterior, au înlesnit utilizarea forţei fizice și mijloacelor tehnice din dotare sau le-au folosit împotriva unor protestatari în mod nejustificat, cauzându-le acestora suferințe fizice și/sau leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare între 1 și 50 zile de îngrijiri medicale”, mai spune Parchetul.

Procurorii precizează și că în acest dosar s-au dispus și soluții de clasare, două disjungeri față de doi inculpați, cu care s-au încheiat ulterior două acorduri de recunoaștere a vinovăției sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, precum și alte disjungeri în vederea identificării unor jandarmi cu privire la care, din cercetările efectuate, au rezultat indicii referitoare la săvârșirea unor fapte de natură penală.