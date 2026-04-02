Dosarul Colectiv 2: un judecător le dă termen limită procurorilor pentru finalizare. Dosarul e în lucru de zece ani

Comemorare la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Foto: Adelina Mărăcine / HotNews

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, pe 17 martie 2026, ca procurorii să finalizeze, în maximum șase luni, dosarul 184/P/2019, adică dosarul cunoscut drept „Colectiv 2”. Decizia este definitivă, scriu jurnaliștii de la Snoop.

Sentința i-a aparținut unui complet format din judecătorul de drepturi și libertăți, Alin Sorin Nicolescu, după ce mai mulți aparținători au contestat durata procesului.

Dosarul „Colectiv 2” se referă la tinerii morți cu infecții în spitalele din România după catastrofa din Colectiv și transferul întârziat al răniților în străinătate.

Urmărirea penală a fost începută în 2016, la câteva luni după incendiu, iar dosarul a fost separat de „Colectiv 1”, în care au fost condamnați, printre alții, patronii și pirotehniștii.

Clasat de două ori. Curtea Supremă a decis să fie redeschis

Colectiv 2 a fost clasat de două ori, ultima oară în 2024, însă o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție a hotărât, în 2025, că acesta trebuie redeschis.

Între timp, cum Snoop a scris în ianuarie 2026, procurorul de caz, Ioan Șandru, s-a pensionat. A fost al doilea magistrat care se pensionează în timp ce instrumentează acest caz.

Dosarul, care are peste 500 de volume, a fost preluat de o altă procuroare de la Parchetul General. Urmărirea penală se desfășoară, în continuare, „in rem”, adică sunt anchetate fapte, nu persoane.

Apărătorul ales al aparținătorilor victimelor Colectiv a argumentat, printre altele, că a fost depășită „durata rezonabilă a urmăririi penale” din mai multe motive, precum existența unor perioade lungi de inactivitate în dosar.

În comparație, rechizitoriul din Colectiv 1 fusese finalizat într-un singur an.

„8 luni fără să se fi efectuat vreo lucrare de urmărire penală”

Parchetul General a susținut respingerea acțiunii ca nefondată, afirmând că „dosarul are un grad de complexitate extrem de ridicat”, iar urmărirea penală a fost realizată „cu ritmicitate”.

În motivare, judecătorul de la ÎCCJ e de părere că au existat perioade lungi de inactivitate, „8 luni fără să se fi efectuat vreo lucrare de urmărire penală”.

El a arătat inclusiv că procurorii i-au chemat la audieri pe unii dintre aparținători și pe unul dintre răniții grav, Marvin Nicodemus, abia la o zi după ce Înalta Curte ceruse dosarul de urmărire penală, deoarece fusese contestată durata procesului.

Marvin Nicodemus a confirmat, pentru Snoop, că a fost chemat de oamenii legii la începutul lunii martie, după ce fusese înregistrat dosarul prin care era atacată tergiversarea din caz.