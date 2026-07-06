Dosarul fraudă la BAC 2026. Control judiciar pentru cinci persoane

Cele cinci persoane cercetate în ancheta privind fraudarea examenului de Bacalaureat 2026 au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, a anunțat luni Parchetul Tribunalului Alba.

„În data de 04.07.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei 5 inculpați, aflați în stare de reținere, precum și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile”, spun procurorii.

Cele cinci persoane sunt acuzate de procurori că, în perioada 2023-2026, „au creat și consolidat o rețea în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenului, pentru obținerea unor sume de bani”.

Acuzațiile procurorilor în ancheta fraudă la BAC

Potrivit procurorilor, unii candidați înscriși la sesiunile de BAC din ultimii trei ani filmau subiectele în sălile de examen înainte de începerea probelor și le trimiteau „prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar suspecții le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată”.

„Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj”, mai specifică procurorii.