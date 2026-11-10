Dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon: patru medici, trimiși în judecată pentru omor calificat. Decideau „cine va trăi și cine va muri”

Procurorii susțin că patru pacienți de la Terapie Intensivă ar fi murit după ce medicii le-au redus deliberat tratamentul de susținere a vieții și au falsificat apoi documentele medicale.

Dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București vizează patru medici specialiști Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”: Maria Miron, Mirela Păiuș, Victor Popov și Carmen Andreea Sișu, arată Parchetul, marţi, într-un comunicat de presă.

Aceștia sunt acuzați, după caz, de omor calificat, tentativă de omor calificat și încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni. Pe 8 august 2024, Maria Miron și Mirela Păiuș au fost arestate preventiv, fiind eliberate de judecători după aproximativ două săptămâni.

Alături de medici, au fost trimise în judecată și două asistente medicale, Mariana Călin și Elena Donatella Dan, acuzate de mărturie mincinoasă și fals intelectual.

Cum acționau medicii, potrivit procurorilor

Potrivit rechizitoriului, în perioada mai 2023 – aprilie 2024, medicii ar fi conceput un mecanism prin care selectau subiectiv pacienții internați la ATI pe care îi considerau fără șanse de supraviețuire, fără a avea un temei medical obiectiv sau o procedură legală de evaluare.

„Prin acest mecanism, inculpații și-au arogat, în mod nelegal și contrar oricărei norme profesionale, puterea de a decide, în locul evoluției naturale a bolii și independent de orice indicație medicală reală, care dintre pacienții aflați în îngrijirea lor va trăi și care va muri. Odată selectat un asemenea pacient, inculpații recurgeau, alternativ sau cumulativ, la mai multe modalități de acțiune, având același scop, respectiv acela de a grăbi decesul”, explică procurorii.

Anchetatorii detaliază în rechizitoriu cele trei metode aplicate de medici.

„O primă modalitate a constat în reducerea bruscă și nejustificată medical a dozei de noradrenalină administrate prin injectomat, de la valori terapeutice ridicate la valori minimale, de regulă 1 ml/h, în condițiile în care pacienții vizați se aflau în stare gravă sau critică, iar substanța era indispensabilă pentru menținerea unei tensiuni arteriale compatibile cu viața”, arată Parchetul.

„O a doua modalitate, aplicată în paralel sau alternativ, a constat în reducerea ratei de oxigen administrat prin intermediul ventilatorului mecanic, prin scăderea concentrației acestuia (FiO2) până la valoarea minimă de 21%, echivalentă aerului atmosferic, această manevră fiind susceptibilă să provoace, prin hipoxie, decesul pacientului.

O a treia modalitate a constat în neresuscitarea pacienților astfel selectați în momentul instalării stopului cardio-respirator, în pofida obligației legale de a interveni, inculpații lăsând decesul să survină în mod deliberat, deși aveau, pe tot parcursul procesului fiziologic care preceda decesul, posibilitatea reală de a interveni și de a salva viața pacientului”, mai menționează procurorii.

Practica „nora pentru vizită” și falsificarea actelor

Pentru a ascunde intervențiile, medicii modificau sistematic foile de observație, trecând valorile inițiale ale tratamentului, nu pe cele reale.

În același scop, personalul medical folosea practica numită „nora pentru vizită”.

„Această practică consta în creșterea temporară a ratei de administrare a noradrenalinei la o valoare aparent normală, conformă cu situația pacientului, exclusiv pe durata vizitelor aparținătorilor, pentru ca aceștia să nu observe reducerea sau întreruperea tratamentului, iar după finalizarea vizitei, rata era redusă din nou la valori minimale”, afirmă Parchetul.

Acuzațiile aduse fiecărui inculpat

În urma anchetei, care a inclus expertize medico-legale, ridicarea datelor din aparatele medicale și o exhumare, procurorii au stabilit implicarea fiecărui inculpat.

Maria Miron este judecată pentru patru infracțiuni de omor calificat, instigare la fals intelectual și fals intelectual, faptele vizând o pacientă decedată în mai 2023, doi pacienți pe 4 aprilie 2024 și o pacientă pe 7 aprilie 2024. De exemplu, pe 18 mai 2023, ea ar fi redus doza de noradrenalină a unei paciente de la 15 ml/h la 1 ml/h, decesul survenind după aproape cinci ore.

Mirela Păiuș este acuzată de două infracțiuni de omor calificat, comise împreună cu Maria Miron pe 4 aprilie 2024, când unui pacient i-a fost scăzută doza de la 10 ml/h la 1 ml/h, precum și de instigare la fals intelectual.

Victor Popov este trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat, după ce pe 13 aprilie 2023 ar fi redus doza de noradrenalină a unui pacient de la 10 ml/h la 1 ml/h, însă victima a supraviețuit.

Carmen Andreea Sișu este acuzată de încercarea de a determina săvârșirea omorului calificat. În martie 2022, prin intermediul unei asistente, ar fi transmis indicația de reducere a tratamentului vasopresor și de neresuscitare pentru un pacient care a decedat ulterior.

Asistentele Mariana Călin și Elena Donatella Dan sunt acuzate de mărturie mincinoasă, după ce ar fi dat declarații neconforme cu realitatea în fața anchetatorilor, una dintre ele fiind trimisă în judecată și pentru fals intelectual.