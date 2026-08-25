Dosarul Nordis. DIICOT a extins ancheta. Alte zeci de plângeri și un nou prejudiciu de 24.000.000 de euro

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au mai fost depuse 50 de plângeri formulate de 109 persoane vătămate, în care se înregistrează un nou prejudiciu de aproape 24 milioane de euro, potrivit unui comunicat al instituției.

Potrivit DIICOT, măsura a fost dispusă la 18 august 2026 și îi vizează pe administratorii grupului de societăți inculpați, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi.

„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari”, potrivit DIICOT.

De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei.

În dosarul Nordis sunt cercetați, între alții, Vladimir Ciorbă și fosta deputată PSD Laura Vicol, alături de alte persoane din conducerea și administrarea grupului.

În acest dosar, acuzațiile sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.

În octombrie 2025, DIICOT anunța că existau circa 700 de plângeri și 850 de victime în dosar, iar prejudiciul pentru înșelăciune era estimat la circa 75 de milioane de euro.

Cazul Nordis a ieșit la iveală în urma unei investigații de amploare realizate de Recorder intitulată „Schema Nordis. Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.