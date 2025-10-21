Anchetă exstinsă de DIICOT în dosarul Nordis. Sunt sute de plângeri noi, iar prejudiciul a urcat la 75 de milioane de euro

Procurorii DIICOT au extins ancheta în cazul Nordis după ce au mai fost depuse 300 de plângeri, în care se înregistrează un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane euro, au declarat surse judiciare pentru G4Media.

Potrivit sursei citate, urmărirea penală s-a extins față de administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi.

Firmele din grupul Nordis sunt administrate de Vladimir Ciorbă, frații Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru.

Până acum, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, cu 850 de persoane care au calitatea de victime în dosar.

Prejudiciul total calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro. Acestea sunt sumele de bani despre care procurorii spun că au fost plătite de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate.

Cazul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.

Pe 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane, printre care și Vladimir Ciorbă și Laura Vicol.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost apoi arestaţi preventiv în 5 februarie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Au stat în arest preventiv până pe 14 februarie, fiind eliberați de Instanța supremă, care le-a admis contestațiile.

Judecătoarea de la Curtea de Apel București a motivat decizia de arestare preventivă a soților Vicol-Ciorbă în dosarul Nordis prin faptul că Vicol a avut acces la date confidențiale din anchetă și putea compromite investigația. De asemenea, Vicol a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.