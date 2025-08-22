Două avertizări de vreme severă intră în vigoare acum în București

Vineri, la ora 12.00, în Capitală intră în vigoare două avertizări cod galben emise de meteorologi, care anunță atât caniculă, cât și vijelii.

Aproape toată țara, cu excepția județelor Arad și Timișoara, se află sub avertizare meteo cod portocaliu și cod galben de vreme instabilă, astăzi, 22 august, până la ora 21.00, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

În București, vremea se va menține caniculară vineri, cu disconfort termic ridicat și cu o temperatură maximă de până la 35 de grade. Conform prognozei speciale emise de meteorologi, după-amiaza și seara vor fi perioade cu înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse ce vor avea și caracter torențial (5…10 l/mp, izolat peste 15 l/mp). Vor fi posibile căderi de grindină. Minima termică va fi de 16-18 grade.

Vineri, între orele 12.00 și 21.00 în București vor fi în vigoare două avrtizări cod galben.

Una dintre atenționări vizează canicula și disconfortul termic ridicat, iar cealaltă avertizare cod galben este pentru ploi torențiale și vijelii.