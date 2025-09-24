Două deschideri majore la Supernova Pitești: La Cocoș inaugurează primul hipermarket din județul Argeș, iar Action deschide primul magazin din România

Supernova Pitești marchează astăzi două premiere de amploare, care schimbă peisajul de retail din județul Argeș și din România. Vizitatorii sunt invitați să descopere primul hipermarket La Cocoș din județul Argeș. Tot astăzi, Action, unul dintre cele mai dinamice lanțuri de discount non-food din Europa, își face debutul pe piața din țara noastră, deschizând primul magazin din România în clădirea Mömax, parte a centrului comercial Supernova Pitești.

Cu ocazia celor două inaugurări, clienții vor fi întâmpinați cu oferte speciale și numeroase surprize.

Pentru a amplifica atmosfera de sărbătoare, începând cu ora 12:00, Adrian Mutu, fostul fotbalist, va fi prezent pentru a-i întâmpina pe vizitatori. Deschiderea hipermarketului La Cocoș va include, de asemenea, un Meet & Greet cu CRBL între orele 14:30 și 16:30, urmat de o sesiune de autografe cu jucătorii FC Argeș la ora 17:30.

„Suntem încântați că, la Supernova Pitești, au loc două deschideri de referință pentru piața locală și națională de retail: hipermarketul La Cocoș și Action. Prin cele două inaugurări de astăzi, centrul nostru comercial își consolidează poziția ca punct de atracție pentru cumpărături și petrecere a timpului liber, atât pentru locuitorii din județul Argeș, cât și pentru cei din împrejurimi. Obiectivul nostru este să aducem împreună branduri și concepte care să răspundă așteptărilor întregii comunități”, declară Markus Pinggera, Managing Director, Supernova Group.

Supernova Pitești își dezvoltă în mod constant mixul de chiriași, iar în perioada următoare, noi branduri naționale și internaționale se vor alătura centrului comercial, diversificând și mai mult experiența de cumpărături pentru vizitatori.

DESPRE LA COCOȘ

Fondat în 2014 la Ploiești de antreprenorul Iulian Nica, La Cocoș este cunoscut pentru politica prețurilor mici și pentru faptul că a fost primul hipermarket din România care a introdus conceptul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată. Până în decembrie 2024, rețeaua a funcționat ca o afacere de familie și a fost, de asemenea, prima rețea 100% românească care a intrat în Top 10 retaileri din România, ocupând poziția a zecea. Din decembrie 2024, compania a atras în acționariat un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și fondurile de investiții Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat un pachet de 56% din acțiuni. Deși majoritari, investitorii i-au oferit antreprenorului Iulian Nica — rămas cu 44% din acțiuni — drepturi depline de

conducere, păstrând astfel viziunea și strategia inițială a brandului. Infuzia de capital adusă de către investitori are ca obiectiv deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard de euro în vânzări în următorii cinci ani.

DESPRE ACTION

Action, discounterul de produse nealimentare, primește milioane de clienți în fiecare săptămână, în cele peste 3.000 de magazine din 14 țări din Europa. Clientii preferă magazinul Action datorită gamei sale surprinzătoare de peste 6.000 de produse din 14 categorii, care oferă atât produse de uz zilnic, cât și produse care fac viața de zi cu zi mai ușoară și mai plăcută – întotdeauna la cel mai mic preț. În fiecare săptămână, Action introduce 150 de produse noi pentru a menține atractivitatea gamei sale. Prin intermediul Programului de Sustenabilitate Action (ASP), Action investește în creșterea calității și a sustenabilității, prin inițiative structurate în patru direcții principale: Oameni, Produs, Planetă și Parteneriat. Promisiunea Action: prețuri mici, zâmbete mari.

DESPRE GRUPUL SUPERNOVA

Grupul Supernova, cu sediul central în Austria, este o companie internațională specializată în dezvoltarea și administrarea proprietăților comerciale, în special în Austria, Croația, Italia, România, Slovacia și Slovenia. În prezent, Supernova administrează un portofoliu de peste 120 de proprietăți de retail, cu o valoare totală de 2,3 miliarde de euro.

În toate piețele în care compania activează, urmărește obiectivul de dezvoltare inteligentă și achiziții strategice pentru a asigura creșterea continuă și investițiile pe piețele emergente și în energie regenerabilă. Pe lângă concentrarea asupra creșterii, Supernova investește constant în modernizarea și sustenabilitatea proprietăților sale, cu scopul de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2030.

Pentru mai multe informații despre Grupul Supernova, vizitați www.supernova.at

Articol susținut de Supernova