Două drone au fost detectate deasupra bazei americane unde locuiesc Rubio și Hegseth

Oficialii americani au detectat drone neidentificate deasupra unei baze militare din Washington, unde locuiesc secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au declarat trei surse pentru „Washington Post”, preluat de Reuters.

Până acum nu s-a stabilit stabilit de unde proveneau dronele, se spune în articol.

Dronele apărute deasupra Fortului McNair i-au determinat pe responsabilii americani să ia în considerare mutarea lui Rubio și Hegseth.

Cu toate acestea, secretarul de stat și cel al apărării nu s-au mutat potrivit uneia dintre sursele WP.

Ziarul a afirmat că armata SUA monitorizează mai atent potențialele amenințări din cauza nivelului de alertă ridicat în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Pentagonul și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns solicitărilor de declarații pe această temă. Purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să discute despre drone cu Washington Post.

„Departamentul nu poate comenta mișcările secretarului (Hegseth) din motive de securitate, iar relatarea unor astfel de mișcări este extrem de iresponsabilă”, a declarat el.