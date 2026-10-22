Două femei din Europa au fost eliberate după mai bine de un an de captivitate în Niger. Imagini cu primele momente de libertate

O cetățeancă austriacă și una elvețiană, care fuseseră luate ostatice separat în cursul anului trecut în nordul Nigerului, au fost puse în libertate și transferate în Libia, au anunțat autoritățile europene.

Cetățeanca austriacă Eva Gretzmacher, în vârstă de 76 de ani, și elvețianca Claudia Abbt, în vârstă de 69 de ani, au fost răpite separat în orașul Agadez, din nordul Nigerului, în ianuarie și aprilie anul trecut, potrivit BBC.

Circumstanțele eliberării și identitatea răpitorilor nu au fost dezvăluite. Unele rapoarte au spus că cei care le-au ținut pe femei în captivitate erau militanți ai Statului Islamic.

Atât guvernul austriac, cât și cel elvețian au confirmat punerea celor două în libertate.

Austria a precizat că eliberarea a fost rezultatul unor „eforturi diplomatice intense”, în timp ce Ministerul elvețian de Externe a anunțat că reprezentanții săi s-au întâlnit cu Claudia Abbt la Benghazi, unde aceasta a primit îngrijiri medicale și se simte bine.

Eva Gretzmacher lucra ca voluntar umanitar și trăia de mulți ani în Niger, fiind eliberată după mai bine de 21 de luni de captivitate. Claudia Abbt era asistentă socială în Agadez și a petrecut în mâinile răpitorilor mai bine de un an și jumătate.

Femeile au fost filmate de un post de televiziune libian în timp ce urcau într-o ambulanță.

Pentru repatrierea lor, un avion a plecat din Benghazi cu destinația Viena, unde austriaca este predată autorităților, urmând ca aparatul de zbor să își continue drumul spre Elveția cu a doua pasageră.