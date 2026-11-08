Două grupări de hackeri au intrat în datele Statisticii ruse. Apoi s-au uitat câți oameni au murit în războiul din Ucraina

Grupurile de hackeri „Belarusian Cyberpartisans” și „Silent Crow”, care și-au asumat atacul cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), au anunțat că au calculat cam câți ruși au murit în războiul declanșat în Ucraina de Vladimir Putin, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit certificatelor de deces la care au avut astfel acces, ele au estimat, folosind metodologii diferite, că între 400.000 și 450.000 de persoane care au luptat de partea Rusiei sau care au avut o legătură cu războiul au murit din februarie 2022 și până acum.

Estimarea de duminică a armatei ucrainene privind numărul total de ruși morți și răniți este de 1.606.400. Cifrele oferite de Kiev sunt în general de încredere, potrivit unor experți. De asemenea, au fost în linii mari similare cu alte estimări ale oficialilor occidentali.

De ce diferă estimările privind numărul de morți

Grupurile de hackeri au afirmat că au obținut înregistrările din baza de date internă „Demografie” a Rosstat, care conține informații din certificatele de deces înregistrate între februarie 2022 și august 2026.

„Belarusian Cyberpartisans”, un grup de hacktiviști anonimi care se opun regimului dictatorului belarus Alexander Lukașenko, a estimat cel puțin 393.881 de decese pe baza înregistrărilor care identifică în mod explicit operațiunile militare ca fiind cauza.

Silent Crow a publicat o estimare mai mare, de până la 450.100 de decese, folosind o metodologie mai amplă care a inclus și decesele personalului militar survenite în afara luptelor, precum și anumite decese înregistrate fără o cauză specificată.

Șase ruși morți pentru fiecare km. pătrat

Conform estimărilor bazate pe datele proiectului ucrainean de cartografiere cu surse deschise DeepState, Rusia a preluat controlul asupra a aproximativ 73.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean de la lansarea invaziei sale pe scară largă în februarie 2022.

Comparând această cifră cu estimarea grupului Silent Crow, de până la 450.100 de decese legate de război, ar rezulta aproximativ șase decese pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu capturat, deși cifrele privind victimele furnizate de hackeri nu au fost verificate independent.

Hackerii au declarat că au obținut acces la rețeaua Rosstat cu aproximativ șase luni înainte de lansarea atacului, colectând sistematic documente interne și alte date înainte de a lansa atacul asupra infrastructurii IT a agenției în noaptea dintre 31 octombrie și 1 noiembrie.

Octombrie a fost cea mai cruntă lună pentru ruși

În octombrie 2026, forțele ruse au suferit cele mai mari pierderi lunare din întreg războiul de până acum, plătind un preț din ce în ce mai mare pentru pierderile teritoriale suferite, potrivit think-tank-ului american Institutul pentru Studiul Războiului.

ISW notează că Statul Major General al Ucrainei a raportat că forțele ruse au înregistrat 54.400 de morți sau răniți grav în octombrie 2026 — aceasta fiind a patra lună consecutivă în care forțele ruse au suferit peste 40.000 de victime lunare, dar și cel mai mare număr total de pierderi ruse într-o lună de când Kremlinul a lansat invazia pe scară largă.

Forțele ruse continuă să sufere pierderi semnificative de personal în timp ce pierd teren, iar actualul sistem de recrutare al Rusiei continuă să recruteze mai puțini soldați decât este necesar pentru a compensa aceste pierderi, potrivit think-tank-ului american.

„Acești factori explică probabil orientarea președintelui rus Vladimir Putin către o nouă teorie a victoriei, care se bazează pe utilizarea rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune și a atacurilor cu drone cu propulsie cu reacție pentru a forța Ucraina să se predea în timpul iernii.

Rata victimelor și pierderile teritoriale ale Rusiei corespund realității de pe câmpul de luptă, conform căreia forțele ruse au pierdut inițiativa și capacitățile ofensive în mare parte a teatrului de operațiuni”, a adăugat ISW.