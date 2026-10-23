Două lovituri majore în Rusia peste noapte. Una ar putea „distruge întregul sistem fiscal”

Drone ucrainene au lovit în noaptea de joi spre vineri obiective de infrastructură importante din două regiuni ale Rusiei, scrie The Moscow Times.

În orașul Gorodeț din regiunea Nijni Novgorod a fost avariat centrul de date al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse, iar în orașul Berezniki din regiunea Perm — fabrica „Azot”, deținută de compania „Uralhim” a miliardarului Dmitri Mazepin, potrivit mai multor canale de Telegram care monitorizează războiul.

Ar putea „distruge întregul sistem fiscal”

În Gorodeț, potrivit declarațiilor canalelor de televiziune ucrainene, a fost avariat centrul de date al serviciului fiscal. Este vorba despre centrul de rezervă al Serviciului Federal de Impozite, care și-a început activitatea în 2015 și dublează nodul principal de comunicații din Dubna, situat în apropierea Moscovei.

Acolo pot fi stocate nu numai date fiscale, ci și EGRUL (registrul tuturor entităților legale din Rusia), informații despre populație, inclusiv date de la Oficiul Stării Civile, cadastru și alte informații.

După atacul asupra centrului de date din Gorodeț, directorul executiv al „Societății pentru Protecția Internetului”, Mihail Klimarev, a sugerat într-o emisiune TV că urmările atacului ar putea „distruge întregul sistem fiscal” și ar putea avea consecințe neplăcute pentru un număr mare de ruși, care vor fi nevoiți să-și dovedească drepturile asupra apartamentelor și terenurilor proprii.

Guvernatorul regiunii, Gleb Nikitin, a recunoscut existența unor pagube în urma atacului cu drone, inclusiv la „un obiect de infrastructură”, adăugând că „în urma căderii resturilor” trei persoane au fost rănite. Imagini postate online arată explozii și antiaeriana în acțiune:

On the night of October 23, a data center operated by Russia’s Federal Tax Service was attacked in Gorodets, Nizhny Novgorod Oblast. The facility is one of the Federal Tax Service’s two key data centers operating in a geographically distributed configuration. It stores and processes information from state registries, including tax databases. A strike on this facility could potentially affect the operation of Russia’s government information systems. The extent of the damage and the consequences of the attack have yet to be confirmed. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 23, 2026

„Azot” e singura din Rusia care fabrică anumite substanțe

Canalul ASTRA a confirmat atacul asupra uzinei „Azot”, situată la aproape 2.000 km de granița cu Ucraina. Conform concluziilor analizei OSINT, fumul se ridică chiar deasupra teritoriului uzinei.

Unitatea produce o gamă variată de produse chimice (acid azotic, salpetru de amoniu și de potasiu etc.), care sunt utilizate, printre altele, pentru fabricarea prafului de pușcă și a explozivilor.

Este singura fabrică din Rusia care produce salpetru de sodiu și nitrit de sodiu cristalin. „Azot” a mai fost ținta unui atac pe 11 septembrie.

Ministerul rus al apărării a afirmat în dimineața zilei de vineri că 443 de drone au fost doborâte deasupra țării. Pe lista regiunilor atacate au fost menționate regiunea Nijni Novgorod și regiunea Perm.