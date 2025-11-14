„Două-patru ore pe noapte”: programul extrem de somn al prim-ministrei Japoniei, Sanae Takaichi, stârnește întrebări și îngrijorare

Chiar și opoziția politică a îndemnat-o pe șefa guvernului să doarmă mai mult, în vreme ce alții se întreabă cum va contribui Takaichi la propriul angajament de a restabili un echilibru între viața personală și cea profesională a japonezilor surmenați, scrie The Guardian.

Prim-ministra Japoniei Sanae Takaichi a declarat zilele trecute că se descurcă cu doar două până la patru ore de somn pe noapte, o afirmație care a stârnit îngrijorări cu privire la angajamentul său pentru un echilibru între viața profesională și cea personală în rândul angajaților obosiți ai țării.

Arătând spre cearcănele de sub ochi, Takaichi le-a spus parlamentarilor că supraviețuiește cu un program minim de somn, atunci când a fost întrebată cum ar aborda problema lucrului cu mult peste program în Japonia.

„Dorm aproximativ două ore acum, cel mult patru ore”, le-a spus ea parlamentarilor la o ședință a comisiei legislative săptămâna aceasta. „Probabil că nu e bine pentru piele”, a glumit ea apoi.

Săptămâna trecută, Takaichi și-a convocat asistenții la biroul său pentru o ședință la ora 3 dimineața, pentru pregătirea unei audieri în comisia bugetară, care urma să înceapă șase ore mai târziu.

O cultură a muncii

Japonia a făcut unele eforturi pentru a modifica o cultură corporativă care presează angajații să lucreze multe ore și să socializeze adesea cu colegii seara.

Programul de lucru excesiv este considerat parțial responsabil pentru creșterea numărului de cazuri de deces din cauza suprasolicitării, dar și pentru scăderea natalității.

Există acum și îngrijorarea că Takaichi se așteaptă ca angajații să lucreze mai multe ore, pentru a promova creșterea economică, întrucât administrația sa discută posibilitatea ridicării plafonului pentru ore suplimentare.

Ea a declarat că orice schimbare a condițiilor de muncă va acorda prioritate sănătății lucrătorilor.

„Ar fi ideal dacă am putea crea o situație în care oamenii să poată echilibra în mod corespunzător responsabilitățile legate de îngrijirea copiilor și a persoanelor dependente, în conformitate cu dorințele lor, și să poată, în același timp, să lucreze, să se bucure de timp liber și să se relaxeze”, a afirmat ea.

Sfaturile prietenilor – și a inamicilor politici

După ce a fost aleasă președintă a Partidului Liberal Democrat (LDP) la începutul lunii octombrie – o victorie care i-a adus ulterior funcția de prim-ministră – Takaichi a declarat că va renunța la ideea „echilibrului între viața profesională și cea personală pentru mine”, dar i-a îndemnat și pe colegii săi din LDP să „muncească ca niște cai”.

Volumul mare de muncă depus depusă de prim-ministră a stârnit îngrijorare – atât a prietenilor, cât și a adversarilor politici. Ken Saito, fost ministru al economiei din cadrul Partidului Liberal Democrat, a declarat că este „sincer îngrijorat” pentru sănătatea lui Takaichi, în timp ce Katsuhito Nakajima, deputat din opoziție, a îndemnat-o să doarmă mai mult, obținând un semn de aprobare și un zâmbet din partea prim-ministrei.

Oricum, Takaichi nu este singura japoneză care nu reușește să doarmă suficient.

Un studiu publicat în martie, de Ziua Mondială a Somnului, a arătat că japonezii dorm în medie șapte ore și un minut în zilele lucrătoare, cu 38 de minute mai puțin decât media internațională și mai puțin decât locuitorii din SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Canada.

Takaichi a avut puțin timp să se relaxeze de când a devenit prima femeie de la șefia guvernului Japoniei, la sfârșitul lunii octombrie. Era în funcție de doar câteva zile când a participat la summitul ASEAN din Malaezia, înainte de a-l primi pe Donald Trump în vizită de stat și de a se întâlni cu Xi Jinping la summitul APEC din Coreea de Sud.

Conflictul diplomatic cu China, provocat de recentele sale sugestii că Japonia ar putea interveni militar într-un conflict în Strâmtoarea Taiwan, i-ar putea provoca și mai multe nopți nedormite.