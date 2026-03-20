Două reclame ale farmaciilor Catena i-au scos din sărite pe membrii CNA. Cuvinte grele în ședință. „Neobrăzarea unei industrii. Ce vedeţi aici este fenomenul TikTok”

Consiliul Național al Audiovizualului a luat în vizor două dintre reclamele lanțului de la farmacii Catena care rulează pe televiziuni. Una dintre ele a stârnit reacții virulente printre membrii CNA. Aceiași au decis amendarea mai multor televiziuni pentru un alt spot, scrie PaginadeMedia.

HotNews a cerut o reacție lanțului de farmacii Catena pe acest subiect și o vom publica imediat ce ne va fi transmisă

O reclamă în care o vecină îi recomandă o alteia un medicament în interiorul unei farmacii Catena i-a iritat puternic pe membrii CNA. Și asta pentru că legislația interzice ca farmaciştii să recomande în reclame medicamente sau suplimente.

Catena a folosit însă acest truc, înlocuind farmacista cu „vecina” pentru a recomanda medicamentul.

Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, s-a dezlănțuit miercuri la adresa lanțului de farmacii.

„Ştii ce este asta? Neobrăzarea unei industrii şi tupeul cu care aceste companii abordează publicul ca pe o cireadă care trebuie îndobitocită şi îndopată cu medicamente. Ce vedeţi aici este fenomenul TikTok. (…) În următoarea şedinţă publică vreau să-i audiem public pe cei de la Catena”, a izbucnit Jucan în şedinţă.

Ce se întâmplă în reclamă

În reclama Catena sunt prezentate două femei care intră într-o farmacie. Una i se adresează celeilalte cu „Bună, vecino!”. Cealaltă nu poate vorbi pentru că tuşeşte. „Vai! Rezolvăm imediat. Doamna farmacistă!”, spune prima femeie. Dar farmacista la rândul ei este bolnavă şi tuşeşte.

„Of! Lăsaţi că ştiu eu! Septocalmin Forte, te ajută la calmarea gâtului şi a căilor respiratorii”, continuă „vecina”, care recomandă suplimentul pentru gât atât vecinei sale cât şi…farmacistei, scrie PaginadeMedia.

Reprezentanții CNA au decis să ceară intrarea în legalitate a spotului, adică modificarea lui pe motiv că încurajează comportamente dăunătoare, precum automedicația.

Altă reclamă cu probleme

O altă reclamă cu problemă a fost cea în care era promovat un dispozitiv medical și prețul acestuia, lucru interzis de legislația audiovizuală.

Astfel, CNA a decis să transmită o somație publică pentru „cele 15 posturi de televiziune centrale care au difuzat în grupaje de publicitate spotul „FARMACIA CATENA, INIMA, ASSISTA TENSIOMETRU, 185 LEI, 28.02”, respectiv: Național TV, Antena 1, Antena 3 CNN, Antena Stars, B1 TV, ETNO, Favorit TV, Happy Channel, Kanal D, Prima TV, Realitatea Plus, România TV, TVR 1, TVR 2, TVR Cultural. Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor art. 153 alin. (1) din Codul audiovizualului. Perioada de monitorizare a fost cuprinsă între 16 – 17.02.2026.”

Alte trei reclame au primit decizii de intrare în legalitate: