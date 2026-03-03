Două state bogate din Golf riscă să rămână fără muniție antiaeriană în fața loviturilor Iranului. Apel de ajutor, pentru singurul sistem european capabil să oprească rachetele balistice

Nor de fum care se ridică după un atac iranian raportat în districtul industrial din Doha, capitala Qatarului, pe 1 martie 2026. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Italia a primit solicitări din partea unor țări din Golf pentru sisteme de apărare antiaeriană și echipamente antidronă, pe fondul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite, a anunțat luni ministrul italian al Apărării în fața parlamentarilor, potrivit Reuters.

Războiul împotriva Iranului s-a extins în regiunea Orientului Mijlociu, după ce Israelul a atacat Libanul ca reacție la loviturile lansate de gruparea militantă Hezbollah. Teheranul a tras rachete și drone asupra unor state din Golf, iar o dronă de fabricație iraniană a lovit o bază aeriană britanică din Cipru.

„Țările din Golf își exprimă o puternică îngrijorare față de evoluția crizei și au indicat necesitatea urgentă de a-și consolida capacitățile de apărare, în special apărarea antiaeriană și sistemele antidronă”, a declarat ministrul Apărării, Guido Crosetto.

Ministrul a precizat că printre solicitări se numără sistemul SAMP/T, o baterie franco-italiană de apărare antiaeriană cunoscută și sub denumirea MAMBA, capabilă să urmărească zeci de ținte și să intercepteze simultan până la 10.

Sistemul SAMP/T este singurul sistem produs în Europa care poate intercepta rachete balistice.

Italia furnizează deja sisteme SAMP/T Ucrainei, pentru a o sprijini în apărarea împotriva Rusiei, astfel că disponibilitatea unor unități suplimentare pentru statele din Golf este limitată.

„Este o chestiune foarte delicată, având în vedere că aceste capacități sunt deja extrem de solicitate și limitate, în contextul nevoilor europene și al sprijinului acordat până acum Ucrainei”, a declarat Crosetto, în cadrul unei audieri parlamentare.

Crosetto, care s-a întors duminică din Dubai, unde rămăsese blocat împreună cu familia lui după atacul asupra Iranului, a vorbit în fața parlamentarilor alături de ministrul de Externe, Antonio Tajani. Acesta din urmă a afirmat că reăzboiul reprezintă o amenințare directă la adresa securității Italiei.

Două țări bogate din Golf riscă să rămână fără muniții în fața atacurilor Iranului

Mai devreme în cursul zilei de luni, Bloomberg a scris, citând persoane familiarizate cu această chestiune, că Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatarul caută să obțină sprijin extern pentru a se apăra împotriva atacurilor iraniene și fac presiuni pentru încetarea războiului.

Astfel, EAU și Qatarul fac demersuri pentru a găsi aliați care să-l convingă pe președintele american Donald Trump să pună capăt rapid războiului împotriva Iranului.

Motivul principal constă în faptul cele două state bogate din regiunea Golfului sunt foarte îngrijorate de posibilitatea epuizării sistemelor lor de apărare antiaeriană.

EAU și Qatarul, ambele aliate apropiate ale SUA, care au fost lovite de drone și rachete iraniene după atacurile americano-israeliene începute sâmbătă, le transmit aliaților că acest conflict riscă să scape de sub control și ar putea duce la creșterea prețurilor energiei pentru o perioadă prelungită.

De asemenea, Emiratele Arabe Unite caută ajutor pentru apărarea antiaeriană cu rază medie de acțiune, pentru că muniția necesară riscă să se epuizeze într-o săptămână.

Iar Qatarul consideră că stocul său de rachete Patriot s-ar putea epuiza în patru zile și caută astfel sprijin pentru a se apăra împotriva loviturilor iraniene cu drone.