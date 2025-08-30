Două studii majore confirmă beneficiile unui medicament comun pentru inimă. Rămâne însă o incertitudine

Medicament pentru un pacient care are probleme cardiace. Foto: Bialasiewicz | Dreamstime.com

Două ample studii clinice au demonstrat că un medicament vechi de zeci de ani rămâne util pentru pacienții care au suferit un infarct miocardic, chiar și în contextul tratamentelor moderne care pot preveni leziunile permanente ale mușchiului cardiac. Rămâne însă neclar dacă toți pacienții, sau doar unii dintre ei, beneficiază de așa-numitele medicamente beta-blocante, care sunt de obicei prescrise tuturor persoanelor după un infarct miocardic, notează Reuters.

Două studii deosebit de contradictorii într-un anumit sens au fost prezentate sâmbătă la o importantă conferință de cardiologie din Madrid și publicate în revista The New England Journal of Medicine.

„Nu este neobișnuit ca studiile să dea rezultate diferite”, a declarat dr. Borja Ibanez de la Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III din Madrid, care a condus unul dintre studii.

„Este însă destul de neobișnuit să vedem două studii cu rezultate aparent divergente prezentate în aceeași zi”, a adăugat el.

Ambele studii au căzut de acord asupra unui lucru

Cel mai important, a spus Ibanez, este concluzia asupra căreia ambele echipe sunt de acord, și anume că beta-blocantele reduc riscul combinat de un alt atac de cord, insuficiență cardiacă sau deces la pacienții fără insuficiență cardiacă, dar cu funcție cardiacă ușor afectată.

Întrebarea este dacă pastilele sunt benefice sau inutile pentru cei cu inimă funcțională normal, care reprezintă aproximativ 80% dintre pacienții după un prim atac de cord.

Medicamentele acționează prin inhibarea hormonilor epinefrină și norepinefrină, reducând astfel ritmul cardiac și tensiunea arterială, diminuând sarcina de lucru a inimii și reducând necesarul de oxigen al acesteia.

Ambele studii noi au implicat supraviețuitori ai unui atac de cord ale căror inimi încă se contractau normal, adică ventriculul stâng pompa cel puțin 40% din sânge la fiecare bătaie. Ambele studii au urmărit pacienții timp de aproximativ 3,5 ani.

Există însă niște diferențe

În rândul celor 5.574 de voluntari din studiul BETAMI–DANBLOCK din Norvegia și Danemarca, medicamentele au demonstrat un beneficiu clar. Pacienții repartizați aleatoriu pentru a primi beta-blocante au prezentat un risc cu 15% mai mic de deces sau de evenimente cardiovasculare adverse majore, în special un nou atac de cord, comparativ cu pacienții care nu au luat aceste pastile, au constatat cercetătorii.

Însă, printre cei 8.438 de participanți la studiul REBOOT realizat în Italia și Spania, beta-blocantele nu au avut niciun efect asupra incidenței deceselor din orice cauză, a recidivelor de infarct miocardic sau a spitalizărilor pentru insuficiență cardiacă, potrivit unui raport separat.

O parte din diferență se poate datora faptului că pacienții nu au primit toți aceiași beta-blocante, iar pacienții scandinavi ar fi putut fi mai predispuși la evenimente adverse, deoarece erau puțin mai în vârstă decât pacienții din Spania și Italia și mai mulți dintre ei aveau disfuncții cardiace ușoare, a spus dr. Dan Atar de la Universitatea din Oslo, care a condus unul dintre studii.

Printre participantele la studiul REBOOT, cele care luau beta-blocante – în special cele cu funcție cardiacă bună care primeau doze mai mari – au avut mai multe rezultate adverse decât femeile care nu luau medicamente, au raportat cercetătorii în European Heart Journal.

O incertitudine privind beneficiile pentru pacienții cu inimă normală

În studiul REBOOT, cercetătorii au observat o rată mai mică de noi atacuri de cord, insuficiență cardiacă sau deces la pacienții cu funcție cardiacă ușor redusă, indicată de o „fracție de ejecție” a ventriculului stâng între 40% și 49%, care luau beta-blocante.

Efectul în acest subgrup a fost confirmat într-o analiză a datelor colectate din studiile REBOOT, BETAMI–DANBLOCK și dintr-un studiu japonez, potrivit unui raport publicat în The Lancet.

Mesajul pentru cardiologi, a spus Ibanez, este „Acum putem afirma cu încredere că beta-blocantele sunt benefice” la pacienții cu funcție cardiacă ușor afectată și „rămâne o incertitudine rezonabilă cu privire la beneficiile lor” la pacienții cu inimă funcțională normală.

Atar a spus că o analiză care se concentrează în mod specific pe utilizarea beta-blocantelor de către pacienții cu funcție cardiacă normală va fi prezentată la o conferință de cardiologie din SUA în noiembrie.

