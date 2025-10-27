Două supercomputere, dotate cu AI, vizează tratarea cancerului și gestionarea arsenalului nuclear american. Suma pentru care SUA și gigantul AMD au bătut palma

Cip AMD cu AI prezentat la o expoziție în Hangzhou, provincia Zhejiang, China, pe 24 septembrie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Statele Unite au încheiat un parteneriat în valoare de 1 miliard de dolari cu gigantul din domeniul tehnologiei Advanced Micro Devices (AMD) pentru construirea a două supercomputere care vor rezolva probleme științifice majore, de la energia nucleară la tratamentul cancerului și securitatea națională, au declarat pentru agenția de presă Reuters secretarul american al Energiei, Chris Wright, și CEO-ul AMD, Lisa Su.

SUA construiesc cele două sisteme de calcul pentru a se asigura că țara dispune de suficiente supercomputere pentru a derula experimente din ce în ce mai complexe, care necesită utilizarea unei capacități enorme de procesare a datelor. Supercomputerele pot accelera procesul de realizare a descoperirilor științifice în domeniile pe care Washingtonul le consideră prioritare.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a spus că sistemele vor „accelera” progresele în domeniul energiei nucleare și al energiei de fuziune, al tehnologiilor pentru apărare și securitate națională, precum și al dezvoltării de medicamente. Oamenii de știință și companiile încearcă să reproducă fuziunea, reacția care alimentează soarele, prin comprimarea atomilor ușori într-un gaz plasmatic sub căldură și presiune intense pentru a elibera cantități masive de energie. „Am făcut progrese mari, dar plasma este instabilă și trebuie să recreăm centrul soarelui pe Pământ”, a declarat Wright pentru Reuters.

„Vom obține progrese mult mai rapide folosind calculele acestor sisteme de AI (inteligență artificială, n.r.), care, cred eu, vor oferi căi practice de exploatare a energiei de fuziune în următorii doi sau trei ani”, a adăugat el.

Wright a precizat că supercomputerele vor ajuta, de asemenea, la gestionarea arsenalului nuclear al SUA și la accelerarea descoperirii de medicamente prin simularea unor metode de tratare a cancerului la nivel molecular. „Speranța mea este că, în următorii cinci sau opt ani, vom transforma majoritatea tipurilor de cancer, multe dintre ele fiind astăzi condamnări la moarte, în afecțiuni tratabile”, a mai afirmat Wright.

Planurile prevăd ca primul supercomputer, numit Lux, să fie construit și să intre în funcțiune în următoarele șase luni. Acesta va fi bazat pe cipurile de inteligență artificială MI355X ale AMD, iar designul va include și procesoare centrale (CPU) și cipuri de rețea fabricate de AMD. Sistemul este dezvoltat în colaborare de AMD, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Oracle Cloud Infrastructure și Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Cea mai rapidă implementare a unui astfel de supercomputer

Lisa Su, șefa AMD, a declarat că implementarea Lux a fost cea mai rapidă implementare a unui computer de această dimensiune pe care a văzut-o vreodată.

„Aceasta este viteza și agilitatea pe care ne-am dorit-o pentru eforturile SUA în domeniul AI”, a declarat Su.

Directorul ORNL, Stephen Streiffer, a declarat că supercomputerul Lux va oferi o capacitate de AI de aproximativ trei ori mai mare decât supercomputerele actuale.

Al doilea supercomputer, mai avansat, numit Discovery, va fi bazat pe seria de cipuri de AI MI430 de la AMD, optimizate pentru calcul de înaltă performanță. Acest sistem va fi proiectat de ORNL, HPE și AMD. Discovery este preconizat să fie livrat în 2028 și să fie gata de funcționare în 2029.

Streiffer a declarat că se așteaptă la câștiguri enorme, dar nu poate prevedea cu cât va fi mai mare capacitatea de calcul a acestuia.

MI430 este o variantă specială a seriei MI400, care combină caracteristici importante ale cipurilor tradiționale pentru supercomputere cu caracteristici pentru rularea aplicațiilor AI, a spus Su.

Departamentul Energiei va găzdui supercomputerele, companiile vor furniza sistemele și cheltuielile de capital, iar ambele părți vor împărți puterea de calcul a noilor sisteme, a precizat un oficial al Departamentului american al Energiei.

Cele două supercomputere bazate pe cipuri AMD sunt destinate să fie primele dintr-o serie de parteneriate de acest tip cu industria privată și laboratoarele Departamentului Energiei din întreaga țară, a mai spus oficialul.