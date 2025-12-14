Două supraviețuitoare ale tragediei de la Universitatea Brown au scăpat și din alte atacuri armate în școli din SUA / „Cum îndrăznește această țară să permită asta?”

Scena atacului mortal desfășurat în acest weekend la Universitatea Brown, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ americane, a fost familiară pentru două dintre studente, potrivit The Guardian.

Mia Tretta, 21 de ani, a fost împușcată în abdomen în 2019 la o școală din apropierea Los Angelesului, iar Zoe Weissman, 20 de ani, a fost martoră la un atac armat în Florida în 2018.

Cele două studente au supraviețuit atacului de sâmbătă, de la Universitatea Brown, unde un bărbat îmbrăcat în negru a deschis focul în timpul examenelor finale. Au fost ucise două persoane și alte nouă au fost rănite

„Cum îndrăznește această țară să permită ca așa ceva să mi se întâmple de două ori?!”, a declarat Weissman pentru New York Times, după atacul de la Brown.

Weissman se afla în camera ei din căminul universității, când o prietenă a sunat-o să o avertizeze că are loc un atac armat. Sentimentul inițial de panică s-a transformat repede în furie, a declarat ea pentru NBC News. „Sunt furioasă că am crezut că nu voi mai avea de-a face cu așa ceva și iată-mă aici, opt ani mai târziu”.

Ea avea 12 ani când a fost martoră la un atac armat la liceul din vecinătatea școlii sale din Parkland, Florida. În urma atacului din 2018, 17 persoane au murit.

Mia Tretta a fost împușcată în abdomen în 2019, când un adolescent de 16 ani a deschis focul la liceul Saugus, lângă Los Angeles, ucigând două persoane, printre care și cea mai bună prietenă a ei.

„Oamenii cred mereu că nu li se va întâmpla niciodată lor”, a declarat Tretta pentru New York Times. „Și până când am fost împușcată în școala mea, și eu credeam același lucru.”

În timpul atacului de la Brown, ea se afla în dormitorul ei. Inițial, intenționase să studieze în clădirea de inginerie și fizică Barus și Holley, unde a avut loc atacul, dar s-a răzgândit.

Atacul de sâmbătă a readus în atenție cererile de lungă durată privind controlul armelor în SUA, unde legile privind armele sunt printre cele mai permisive din lumea dezvoltată. Până în prezent, în acest an, au avut loc 389 de împușcături în masă în SUA, potrivit Gun Violence Archive, care definește incidentele în care au fost împușcate patru sau mai multe victime. Anul trecut, au fost raportate peste 500 de împușcături în masă.

Tretta și Weissman au spus care este singurul lucru care le liniștește după atacul de la Brown: „statistic vorbind, este practic imposibil ca asta să se mai întâmple vreodată”.