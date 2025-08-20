Două țări europene, dispuse să-l primească pe Putin pentru întâlnirea cu Zelenski

Elveția și Austria s-au declarat marți dispuse să îl primească pe președintele rus Vladimir Putin, în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva sa, pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.

Conform regulilor stabilite anul trecut, guvernul federal elvețian poate acorda „imunitate unei persoane care face obiectul unui mandat de arestare internațional”, dacă aceasta vine „pentru o conferință de pace, nu din motive private”, a declarat ministrul afacerilor externe, Ignazio Cassis.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a evocat posibilitatea ca eventuala întâlnire la nivel înalt între Putin și Zelenski să aibă loc în Europa și că ar putea avea loc „într-o țară neutră, deci poate în Elveția”. El a adăugat că pledează pentru Geneva, sediul european al ONU.

Austria spune că ar putea vorbi cu CPI pentru a „clarifica problema”

În Austria vecină, cancelarul Christian Stocker a propus, de asemenea, să găzduiască o astfel de întâlnire, amintind de „lunga tradiție” în acest domeniu a Vienei, gazdă a numeroase organizații internaționale (OPEC, AIEA, OSCE…).

„Dacă negocierile vor avea loc la Viena, vom lua legătura cu CPI” pentru a „clarifica problema” și a „permite președintelui Putin să participe”, a adăugat cancelaria într-un comunicat de presă

Președintele rus este vizat de un mandat de arestare emis de Curte pentru transferul „ilegal” de copii ucraineni în Rusia.

Varianta Elveția nu prea e pe placul Moscovei

Cu toate acestea, aceste două opțiuni ar putea să nu fie pe placul Kremlinului. Rusia ar putea să nu accepte Elveția, care a decis să impună Moscovei sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană.

„Am reamintit în mod constant această disponibilitate (de a organiza întâlniri) în cadrul contactelor mele cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în ultimele luni”, a subliniat șeful diplomației elvețiene.

Dar „mi s-a răspuns că, de când Elveția a adoptat sancțiunile europene, ei și-au pierdut, în mod firesc, puțin din dorința” de a veni.

Cassis a menționat, de asemenea, un precedent recent, în cadrul Adunării Uniunii Parlamentare Internaționale, care a primit-o la Geneva pe președinta Senatului rus, Valentina Matvienko. Această apropiată a lui Vladimir Putin face, de asemenea, obiectul unor sancțiuni pentru sprijinul acordat războiului.

De asemenea, relațiile dintre Moscova și Viena s-au deteriorat considerabil în ultimii ani.

Datorită poziției sale de punte între blocurile geopolitice, dobândită în timpul războiului rece, Austria, țară neutră, membră a UE, dar nu și a NATO, avea anterior relații bune cu Rusia.

Ultimele discuții bilaterale ruso-ucrainene au avut loc la Istanbul, în Turcia, care, în ciuda apartenenței sale la Alianța Atlantică, este considerată mai prietenoasă de Moscova.

