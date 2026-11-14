Două tramvaie s-au ciocnit frontal în București. O persoană a fost rănită

Cele două tramvaie Imperio s-au lovit frontal, sâmbătă dimineața, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Calea Progresului din Capitală, potrivit B365 și Digi 24.

O persoană a fost rănită în accident. STB a anunțat că circulația de pe mai multe linii de tramvai și autobuz a fost afectată, însă a fost reluată între timp.

Un tramvai Imperio are partea frontală avariată serios, potrivit București FM, care a publicat imagini de la locul accidentului.