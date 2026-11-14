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Tramvai Imperio Bucuresti, Foto: Vlad Barza / HotNews.ro
Actualitate

Două tramvaie s-au ciocnit frontal în București. O persoană a fost rănită

Alexandra Coșlea
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Cele două tramvaie Imperio s-au lovit frontal, sâmbătă dimineața, la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și  Calea Progresului din Capitală, potrivit B365 și Digi 24.

O persoană a fost rănită în accident. STB a anunțat că circulația de pe mai multe linii de tramvai și autobuz a fost afectată, însă a fost reluată între timp.

Un tramvai Imperio are partea frontală avariată serios, potrivit București FM, care a publicat imagini de la locul accidentului.