Două trenuri s-au ciocnit în Egipt. Cel puţin patru persoane au murit şi alte zeci au fost rănite

Cel puţin patru persoane au murit şi aproape 90 au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri în Egipt, potrivit Ministerului Sănătăţii, citat de CNN.

Mai multe vagoane au deraiat după ce un tren a lovit din spate un altul între staţiile Kafr Ammar şi Al-Raqqa din Giza, în apropierea capitalei Cairo, a precizat Autoritatea Naţională a Căilor Ferate din Egipt într-un comunicat, scrie News.ro, care citează CNN.

Autorităţile egiptene au declarat că zeci de ambulanţe au fost trimise pentru a transporta răniţii la spitalele din apropiere, în timp ce au fost mobilizate macarale pentru a îndepărta resturile, după ce traficul feroviar a fost întrerupt.

Reţeaua feroviară egipteană, cea mai veche din Africa şi Orientul Mijlociu, are o lungă istorie de accidente, printre care şi cel în care un tren a pierdut controlul în timp ce se apropia de gara principală din Ramses, provocând un incendiu. Atunci, au murit 25 de persoane.

Un alt accident din 2017 a avut loc pe drumul spre Alexandria, când un tren a deraiat şi s-a ciocnit frontal cu un alt tren, provocând moartea a peste 40 de oameni.