Două vedete în emisiune la Gândul lui Radu Budeanu: „În ritmul ăsta după G4Media luăm și Digi”

Marius Tucă și Ionuț Cristache s-au amuzat ieri pe fondul unei știri care care încă stârnește reacții: achiziția G4Media de către trustul lui Radu Budeanu, din care face parte și Gândul. Gândul și-a înmulțit profitul cu 10 în anul electoral 2024, ajungând la 2 milioane de euro profit. Cei doi au spus în glumă că, în acest ritm, vor cumpăra și televiziunea Digi24.

Ionuț Cristache și Marius Tucă sunt, alături de Ion Cristoiu, printre numele cele mai cunoscute care realizează emisiuni video, sau sunt invitați în ele, la siteul Gândul. Publicația îi aparține omului de afaceri Radu Budeanu, condamnat definitiv cu suspendare pentru corupție în cazul mitei date Elena Udrea în dosarul „băieților deștepți” de la Hidroelectrica.

Tăpălagă și Pantazi: „Această fuziune reflectă o maturizare a pieței”

Pe 12 august, jurnaliștii și patronii G4Media Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi au anunțat că au vândut site-urile către Radu Budeanu. Budeanu deține Gândul, Mediafax, CanCan și ProSport.

„Această fuziune reflectă o maturizare a pieței media digitale din România”, au declarat în comunicatul oficial Tăpălagă și Pantazi. Radu Budeanu a anunțat că cei doi vor continua să lucreze pentru G4Media.

Gândul și-a dublat cifra de afaceri și și-a înmulțit profitul cu 10 în anul electoral 2024

Achiziția, cotată conform surselor HotNews la 5 milioane de euro, este cea mai mare din piață în ultimii ani. Compania care a cumpărat, Titluri Quality, și-a multiplicat afacerile în anul electoral 2024, a scris Pagina de Media.

”Gândul Media Network şi Titluri Quality au avut venituri cumulate de 11 milioane de euro anul trecut: cei mai mulți pe Gândul Media. Titluri Quality a rulat 570.000 de euro, dar cu o foarte mare rata a profitului (372.000 de euro a fost profitul). În anul electoral 2024, practic, rulajul Gândul a explodat (cu un an inainte, cifra de afaceri era aproape la jumătate)”.

Tucă: ”Ce mai luăm și noi, ce mai putem să luăm de pe piață”

Profitul Gândul a crescut de la 230.000 de euro in 2023, la peste două milioane de euro profit în 2024.

În emisiunea care a analizat întâlnirea Trump – Zelensky – UE de la Washington, Ionuț Cristache l-a avut invitat pe Marius Tucă. ”E o ediție cu totul și cu totul specială”, a spus Ionuț Cristache. Marius Tucă l-a completat: ”În platourile noastre, alături de colegii de la G4Media”.

Cristache a preluat, zâmbind, trimiterea lui Tucă, spunând: ”Și cu gândul la viitorii colegi de la Digi că în ritmul ăsta…” Tucă l-a completat, râzând: ”Ce mai luăm și noi, ce mai putem să luăm de pe piață”.

Cei doi și-au continuat glumele pe tema achiziției G4 Media.

„Doamnelor și domnilor. Vă promit atât. Stați pe Gândul, stați pe Cancan, stați pe Mediafax, poate chiar și pe G4 (râde, n.red.). Urmează imagini cu Nicușor Dan cum nu l-ați mai văzut, cum nimeni nu l-a mai văzut, niște imagini de la o nuntă”, au spus cei doi, completându-se.

Momentul este chiar în debutul emisiunii.

Pe ce loc sunt publicațiile lui Budeanu

În momentul achiziției, firma lui Radu Budeanu a spus în comunicat că ”tranzacția marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România”. „Modelul editorial propus va combina conținut premium, jurnalism de investigație, analiză economică, știri rapide, conținut viral și infotainment de calitate”.

În 18 august, ziua întâlnirii de la Washington dintre Donald Trump, Volodimir Zelensky și liderii europeni, principalele publicații deținute de Budeanu s-au clasat pe următoarele locuri (excluzând din clasament site-ul de anunțuri de publicitate Olx.ro:

7 – Prosport – 413.293 clienți unici

9 – Cancan – 384.745

16 – Mediafax – 227.065

17 – G4Media – 226.688

19 – Gândul – 192.309