Ecografia abdominală este o investigație simplă, rapidă și lipsită de riscuri care poate identifica diverse probleme de sănătate. „Cele mai frecvente cazuri pe care le depistez prin ecografia abdominală sunt steatoza hepatică, în termeni populari ficatul gras, litiaza biliară sau pietrele la fiere, cum spun pacienții, precum și litiaza renală sau pietrele la rinichi”, a precizat dr. Cella Danielescu, medic gastroenterolog, cu competență în ecografie, în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria. Medicul detaliază indicațiile acestei investigații medicale simple și cum ar trebuie să se pregătească un pacient pentru ea.

Ecografia abdominală, numită și ultrasonografie abdominală, este o metodă imagistică noninvazivă, nedureroasă și fără radiații, care folosește unde sonore de înaltă frecvență (ultrasunete) pentru a crea imagini ale organelor interne din cavitatea abdominală. Practic, medicul aplică un gel pe piele și plimbă o sondă (transductor) care emite ultrasunete. Acestea sunt reflectate diferit de fiecare organ și transformate de aparat în imagini în timp real.

Ecografia abdominală permite vizualizarea detaliată a:

Ficatului – pentru depistarea steatozei hepatice, cirozei hepatice, diverse formatiuni hepatice precum tumorile benigne ( hemangiom, chist) sau tumori maligne;

Vezicii biliare și căilor biliare – pentru depistarea litiazei biliare, polipii de vezica biliara, dilatatiile de cai biliare la pacientii cu icter

Pancreasului – pentru inflamații sau formațiuni intrapancreatice;

Splinei – in cazul in care aceasta este marita sau prezinta modificari structurale;

Rinichilor – pentru calculi, chisturi, tumori sau inflamații;

Vezicii urinare, prostatei (la bărbați) și uterului/ovarelor (la femei).

De ce este esențială această investigație?

O ecografie abdominală este de prima intentie la pacientii cu simptome precum durerea abdominala, greață, icter, febră, sânge în urină, durere la nivelul lojei renale, etc.; în prevenirea și depistarea timpurie a bolilor hepatice, biliare, renale, vezicale; dar și la monitorizare – a pacienților cu boli cronice ( mai ales la pacientii cu hepatita cronica cu virus B si C sau la pacientii consumatori cronici de etanol , acestia prezentand un risc mai mare de dezvoltare a cirozei hepatice sau a formatiunilor tumorale hepatice comparativ cu populatia generala )

„Ecografia abdominală reprezintă investigația de primă intenție atunci când pacientul prezintă simptome precum durere abdominală, mărire în volum a abdomenului, tulburări de tranzit, colică renală, febră sau frison,” a spus dr. Cella Danielescu.

Pe lângă simptomele evidente, ecografia este recomandată și atunci când analizele arată modificări hepatice sau renale, chiar în lipsa durerii.

„Este o procedură simplă, fără riscuri și rapidă, recomandată tuturor celor peste 40–45 de ani, în special celor cu factori de risc — consum de alcool, fumat, obezitate sau dislipidemie”, a afirmat medicul.

Cercetările internaționale și ghidurile medicale confirmă eficiența ecografiei

În cazul pacienților cu hepatită cronică B/C sau ciroză, ghidurile medicale ghidurile EASL și AASLD recomandă ecografie abdominală la fiecare 6 luni, pentru depistarea timpurie a carcinomului hepatocelular.

Un studiu publicat în JAMA Network Open (Taiwan, 2021) arată că ecografia efectuată la un interval de 6–12 luni crește semnificativ șansele de diagnostic precoce și supraviețuire, fiind asociată cu o detecţie mai timpurie şi cu îmbunătăţirea duratei de viaţă, comparativ cu screening la peste 36 luni. Pentru populaţia generală asimptomatică, literatura sugerează că o examinare anuală poate fi rezonabilă, în special dacă există factori de risc (alcool, fumat, obezitate). În opinia dr. Danielescu, ,,toți pacienții cu vârste peste 40 ani ar fi bine să efectueze o ecografie abdominală de rutină o dată la câțiva ani.”

Tumori renale fără simptome, detectate la ecograf

Această procedură poate identifica din timp boli hepatice, biliare, renale sau chiar formațiuni tumorale, chiar și la pacienții asimptomatici.

„Am avut cazuri în care am descoperit tumori renale la pacienți fără niciun simptom — doar în urma unei ecografii de rutină”, a explicat dr. Cella Danielescu.

Ultimul pacient pe care l-a descoperit medicul, a fost un bărbat de 65 de ani, fără simptome urinare care venise pentru o investigație de rutină. „Cu ocazia unei ecografii abdominale am depistat o formațiune tumorală renală. Pacientul a fost evaluat ulterior în serviciul de urologie și a beneficiat astfel de tratament precoce”, a povestit medicul.

Detectarea ficatului gras la ecografie și a pietrelor la rinichi și bilă

La ecografie ficatul gras devine hiperecogen, adică este mult mai alb, motiv pentru care medicul observă imediat acest lucru. „Cel mai frecvent depistăm steatoza hepatică,” a mărturisit dr. Danielescu. De altfel, o meta-analiză arată că ecografia are o sensibilitate de 84,8% și o specificitate de 93,6% în detectarea steatozei moderate-severe, fiind o metodă accesibilă de screening în populație. Litiaza biliară (pietrele la fiere) și litiaza renală sunt și ele frecvent detectate ecografic.

Pregătirea pentru ecografia abdominală

Pacientul trebuie să fie nemâncat După ce mâncăm, conținutul tubului digestiv și gazele abdominale produc artefacte (umbre, reflexii) care pot acoperi organele și îngreuna vizualizarea acestora.

Organe precum pancreasul devin dificil de examinat după masă.

De aceea, ecografia se recomandă dimineața, înainte de micul dejun, când stomacul este gol și gazele intestinale sunt reduse. Pacientul trebuie să fie bine hidratat Consumul de apă ajută la distensia vezicii urinare, ceea ce permite o examinare mai clară a vezicii și a organelor pelvine.

Pentru organele din etajul abdominal superior (ficat, pancreas, splină), consumul de apă nu influențează calitatea imaginii.

Regula generală recomandată de medic, atunci când este programată o ecografie abdominală: „Dimineața, înainte de a mânca, cu hidratare corespunzătoare –apă băută pentru a examina vezica urinară.”

Reguli de urmat înainte de ecografie

Pentru o ecografie abdominală corectă:

Nu mâncați cu 6–8 ore înainte;

Beți apă plată (aprox. 500 ml înainte de investigație);

Evitați cafeaua, sucurile carbogazoase sau alimentele care produc gaze;

Ideal, programarea să fie dimineața, pe stomacul gol.

Recomandările clinice standard (RadiologyInfo, Mayo Clinic) indică: fasting 6–12 ore pentru examinarea ficatului/colecistului/pancreasului și umplerea vezicii (băut apă 30–60 min înainte) atunci când se evaluează organele pelvine sau rinichii. Aceste măsuri îmbunătățesc calitatea imaginilor.

Ecografia este utilă nu doar când există durere evidentă, ea „poate fi făcută și în cazul unor simptome discrete — dureri abdominale ușoare, oboseală inexplicabilă sau scădere în greutate fără cauză clară. O ecografie abdominală făcută la timp poate însemna diferența între o boală tratabilă și una descoperită prea târziu,” este concluzia dr. Cella Danielescu.

