Un bărbat urmărit internaţional și două femei care au comis furturi din magazine, prinşi de poliţişti după ce au trecut cu mașina pe roşu

Un bărbat dat în urmărire internaţională şi două femei care tocmai comiseseră furturi din magazine au fost prinşi de către poliţiştii clujeni după ce autovehiculul în care se aflau a trecut pe culoarea roşie a semaforului, pe un bulevard din municipiul Cluj-Napoca. În maşină poliţiştii au găsit bunuri pe care acestea le furaseră dintr-un centru comercial.

Poliţiştii care sâmbătă seară au oprit o autoutilitară al cărei şofer a ignorat culoarea roşie a semaforului, pe bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, au avut surpriza de a depista în maşină un bărbat urmărit internaţional şi două femei care tocmai comiseseră mai multe furturi şi aveau asupra lor bunurile furate dintr-un centru comercial, relatează News.ro.



Pe numele bărbatului, în vârstă de 28 de ani, din judeţul Timiş, este emis un mandat de arestare internaţional, el fiind condus la sediul poliţiei pentru continuarea procedurilor legale. Surse judiciare au precizat pentru News.ro că el e suspectat de infracţiuni împotriva patrimoniului.



După ce au constatat că în maşină există haine şi încălţăminte noi, un număr nejustificat de mare de produse cosmetice, unele cu sistem de siguranță anti-furt, poliţiştii au extins cercetările şi au constatat că bunurile proveneau din furturi.



„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în cursul aceleiaşi zile, două dintre femeile depistate, de 32 şi 34 de ani, din judeţul Mureş, ar fi sustras dintr-un centru comercial din Cluj-Napoca o geantă de damă, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1.500 de lei. De asemenea, la scurt timp, cele două ar fi sustras de la o altă societate comercială, din acelaşi centru comercial, mai multe produse cosmetice, o parte dintre acestea fiind prevăzute cu sisteme de securizare. În urma probatoriului administrat, poliţiştii au dispus reţinerea faţă de cele două femei pentru 24 de ore”, au informat oficialii Poliţiei.



Duminică, cele două femei au fost eliberate, fiind plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.