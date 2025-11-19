Dr. Costin Petcu, medic primar urolog Regina Maria: „Un consult urologic modern trebuie să includă neapărat și ecografia aparatului urinar!” 

Ecografia ajută la identificarea unor afecţiuni precum litiază renală, adenom de prostată, obstrucţii ale căilor urinare sau, în cazuri grave, tumori ale aparatului urinar/Foto: Shutterstock

Ecografia aparatului urinar este o investigaţie simplă, sigură, accesibilă, neiradiantă şi cu potenţial de a salva vieţi, prin identificarea precoce a afecţiunilor urologice. „Pacienţii ar trebui să se prezinte în timp util la medicul urolog, la orice mică jenă la urinare. Un diagnostic pus precoce le poate salva viaţa”, atrage atenția dr. Costin Petcu, medic primar Urologie la Nativia, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Ecografia aparatului urinar, ce include examinarea ultrasonografică a rinichilor, vezicii urinare, dar și a prostatei în cazul bărbaților, este o investigaţie non-invazivă care utilizează unde sonore pentru a stabili un diagnostic cât mai corect. „Ecografia rămâne o piatră de temelie pentru evaluarea tractului urinar datorită naturii sale non-invazive, lipsei radiaţiilor, disponibilităţii largi, dar şi capacităţii de vizualizare în timp real a rinichilor, a vezicii urinare, a prostatei, şi, în anumite situaţii, a ureterelor”.

Această investigaţie ajută la identificarea unor afecţiuni precum litiază renală cunoscută popular ca pietre la rinichi, adenom de prostată, obstrucţii ale căilor urinare sau, în cazuri grave, tumori ale aparatului urinar. „Un consult modern, actual, trebuie să includă neapărat şi ecografia de aparat urinar — sau ecografia scrotală, în funcţie de acuzele pacientului”, a explicat dr. Costin Petcu.

Cine ar trebui să facă ecografia şi când?

Ecografia aparatului urinar se recomandă în mai multe situaţii, printre care:

suspiciune de calculi renali, ureterali, vezicali sau uretrali

infecţii sau suspiciuni de infecţie a tractului urinar;

prezența hematiilor în urină;

obstrucţii (blocaje) în sistemul urinar, de exemplu dilatatia aparatului urinar superior („hidronefroză”).

„Ecografia de aparat urinar este foarte utilă în diagnosticul pacienților care se prezintă la medicul urolog cu anumite acuze”, a spus dr. Petcu. Acuzele pacienților care pot sugera o afecțiune a rinichilor, a ureterelor, a vezicii urinare sau a prostatei sunt:

1. Durere

Durerea lombară poate indica prezența unui calcul renal, a unei infecții (pielonefrite) sau a unei obstrucții urinare.

Durerea suprapubiană- cistită/prostatită, retenție urinară, tumori vezicale, calculi vezicali.

2. Tulburări de urinare

Usturime la urinare

Urinări frecvente (polachiurie) sau urinări frecvente pe timp de noapte (nocturie)

Jet urinar slab sau întrerupt

Retenție urinară (golire incompletă a vezicii)

3. Modificări ale urinei

Hematurie (prezența sângelui în urină)

Urină tulbure sau urât mirositoare (posibilă infecție)

Prezența proteinelor, nitriților sau a altor anomalii în analizele de urină

4. Simptome generale

Febră, frisoane (suspiciune de infecție urinară)

Creșterea tensiunii arteriale

Oboseala accentuată, scădere în greutate.

Ecografia este indicată și în monitorizarea chisturilor renale, măsurarea volumului de urină ce rămâne în vezica după urinare (volum rezidual), suspiciuni de tumori, abcese, pietre, urmărirea după operații urologice, detectarea malformațiilor congenitale (mai ales la copii).

Simptome precum urinări frecvente noaptea, jet urinar slab sau senzaţia că vezica nu se goleşte complet pot fi semnale de alarmă și este important un consult medical de specialitate.

Cu ajutorul ecografiei renale, medicul poate verifica dimensiunea, forma, poziția, vascularizația rinichilor, dar si confirma prezența unei tumori, a unei pietre, a unui abces sau a altei patologii renale.

„Femeile se prezintă mai des la medic”, a precizat urologul, care-i îndeamnă și pe bărbații cu vârste de peste 45 de ani să facă cel puţin o dată pe an un consult urologic, care să includă ecografia de aparat urinar, analize de sânge (PSA) și de urină (sumar de urină, sediment urinar și urocultură).

Infecţiile urinare și hematuria –necesită atenţie în plus

„Un pacient care se prezintă pentru o simplă infecţie urinară poate asocia şi alte tipuri de patologii: litiaza urinară, adenom prostatic, dar și tumori ale aparatului urinar”, a mai explicat medicul.

„Prezenţa sângelui în urină este un factor agravant și are întotdeauna o cauză ce trebuie identificată. Întotdeauna un pacient cu hematurie trebuie să se prezinte la medicul urolog pentru ecografie”, a spus dr. Petcu.

Fumatul, factor de risc pentru cancer de vezică și rinichi subestimat

„Fumatul este un factor de risc foarte important pentru apariţia tuturor patologiilor neoplazice la nivelul aparatului urinar. Aceste amine aromatice odată ajunse în urină produc o iritaţie importantă, funcţionând ca un carcinogen asupra mucoasei uroteliale”, a explicat dr. Petcu.

Pentru a preveni astfel de probleme, adoptați un stil de viață sănătos, fiți atenți la semnalele organismului și mergeți periodic la controalele urologice.

Articol susținut de Regina Maria