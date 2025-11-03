Dr. Florin Ioan Bălănică: „Femeia la menopauză este o femeie nouă, iar nimic din comportamentul anterior nu mai corespunde”

După 40 de ani, corpul femeii trece printr-o transformare profundă. Schimbarea nu ține doar de estetică, ci de întregul echilibru hormonal, emoțional și metabolic. Dr. Florin Ioan Bălănică, medic specializat în psihonutriție, explică de ce femeia de azi trebuie să se redescopere complet în această etapă a vieții și cum poate preveni bolile asociate menopauzei printr-o abordare științifică, realistă și blândă față de propriul corp.

La vârsta la care corpul începe să răspundă diferit la stres, alimentație și somn, femeia are nevoie nu de restricții, ci de cunoaștere. De la receptivitatea la estrogen până la modul în care organismul procesează zahărul sau grăsimile, fiecare detaliu contează în menținerea energiei, greutății și stării de bine, spune dr. Bălănică. Acesta este medic având competență în PsihoNutriție și Comportament Alimentar, cu expertiză clinică de peste 22 de ani în terapia consecințelor metabolice ale Menopauzei și sănătatea Adolescenților, prin tehnici de Psihonutriție, identificarea Comportamentului Alimentar și Terapie Medicală Nutrițională.



Dr. Florin Ioan Bălănică va urca pe scena conferinței „Îmbătrânesc și nu îmi pare rău”, organizată de SmartLiving, pe 22 noiembrie 2025, la Commons Unirii, București, alături de Iulia Barca (psiholog și psihoterapeut), dr. Anca Sultan (medic specialist obstetrică-ginecologie), dr. Tatiana Niță (medic dermatolog), dr. Alina Lemeni (medic cardiolog) și Ioana Ginghină (actriță). Evenimentul propune o discuție sinceră despre transformările care încep după 40 de ani și despre cum pot fi trăite cu echilibru, curaj și autoacceptare. Mai multe detalii și bilete AICI.



Dincolo de cifrele din buletin, îmbătrânirea activă înseamnă păstrarea vitalității prin obiceiuri simple: mese regulate, somn suficient, mișcare constantă și o relație sănătoasă cu mâncarea. „Sarcopenia – pierderea masei musculare – înseamnă bătrânețe, iar păstrarea raportului optim între mușchi, oase, apă și grăsime înseamnă anti-aging de interior”, completează medicul.



HotNews: Ce se întâmplă cu metabolismul femeii după 40 de ani?

Dr. Florin Ioan Bălănică: Corpul femeii prezintă receptori pentru estrogen, hormonul feminin principal, receptori care, „satisfăcuți” prin cantitatea de estrogen, determină comportamente, secreția unor hormoni, sucuri digestive, inclusiv comportamentele alimentare. În momentul în care cantitatea de estrogen se reduce, toate aceste secreții hormonale se modifică și duc la modificarea secreției de insulină, a formei corporale prin dispoziția centrală a grăsimii și mai puțin pe coapse, preferința pentru gustul dulce și uneori sărat.

Toate aceste modificări pregătesc femeia pentru perioada de menopauză, fiind recunoscute peste 100 de manifestări consecință a scăderii nivelului de estrogen. Recunoașterea timpurie duce la acțiuni preventive, atât pentru consecințele considerate „ușoare”, cât și pentru cele severe, cum ar fi bolile cardiovasculare, oncologice, obezitatea și gonartroza.



De ce devine mai greu să slăbești, chiar dacă nu mănânci mai mult?

Femeia la menopauză este o femeie nouă, iar nimic din comportamentul anterior nu mai corespunde. Dacă alege să mănânce la fel, uită că ea nu mai este aceeași. Este nevoie de o adaptare a comportamentelor, preferințelor, alegerilor și rutinelor alimentare, dar nu numai. Femeia la menopauză are nevoie de informație științifică adaptată și de soluții ușor de pus în practică pentru a-și menține forma fizică și emoțională.

Cum se leagă hormonii de greutatea corporală?

Totul se schimbă, iar managementul menopauzei este bine să înceapă în jurul vârstei de 35–40 de ani, în funcție de vârsta la care a intrat la menopauză mama femeii. Hormonii nu sunt „de vină”, doar că ei funcționează adaptat momentului fiziologic din viața femeii. Hormonii tiroidieni, de exemplu, sunt deseori găsiți „vinovați” pentru creșterea în greutate, dar în fapt sub 5% dintre femeile cu patologie tiroidiană sunt obeze.

Ce sfat le-ați da femeilor care trăiesc mereu pe fugă și „mănâncă din picioare”?

Femeile sunt un model social, managerul familiei și al propriei persoane! Așa cum femeia înțelege sănătatea, așa o să fie și societatea în care trăiește. Este o responsabilitate care face diferența între sănătos și bolnav.

Cum poți reconstrui o relație sănătoasă cu mâncarea după ani de restricții?

Cei 3 P: Progres, și nu performanță, adică pași mici. Partea plină a paharului – validează reușita și organizează restul drumului. Perseverență – nu mă opresc până la atingerea obiectivului!



Cum putem „mânca conștient” într-o viață aglomerată?

Este un proces complex, educațional, care pornește încă dinaintea concepției! The Gold 1000 Days este conceptul care ne oferă timp pentru intervenție, începând cu obținerea sarcinii și până la vârsta de 2 ani a copilului. Mintea parcurge șase etape mentale în procesul schimbării, iar ajungerea în etapa a patra este cea care duce la capacitatea individului de a produce schimbarea și de a deveni conștient.



Ce mituri despre diete ar trebui uitate?

Dietele nu există, sunt invenții care ne afectează metabolismul pe termen lung și care au apărut pentru a satisface nevoia oamenilor de „repede”. Nicio dietă din lume nu funcționează pe termen lung, dar ne afundăm în confuzia cu stilul de viață din credința că „poate merge la mine… sunt specială, deci o să funcționeze!”. Pe termen lung discutăm despre dezechilibre metabolice, hormonale, digestive, aspect neplăcut al pielii etc.



Ce obicei simplu are cel mai mare impact asupra longevității?

Trei mese reduse cantitativ, consumate maxim până la ora 19!



Ce înseamnă îmbătrânirea activă?

Sarcopenia, adică pierderea masei musculare, înseamnă bătrânețe, iar prezervarea unui raport optim mușchi–oase–apă–grăsime–grăsime viscerală înseamnă anti-aging de interior. Lucrurile simple, cum ar fi somnul, regulile nutriționale, activitatea fizică constantă, fac diferența.



Cum vedeți femeia 40+: vulnerabilă sau puternică?

Ambele, cu observația că vulnerabilitatea recunoscută și simțită de către femeie reprezintă una dintre cele mai puternice arme ale sexului feminin. Căldura, empatia, iubirea, inteligența emoțională sunt atribute feminine care se pot transforma în instrumente ale echilibrului personal, al familiei și al societății.



