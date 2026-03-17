Dr. Laura Ianculescu: „Între 40 și 50 de ani cancerele de sân sunt cele mai agresive”. Ce investigație alegi în funcție de vârstă

Dr. Laura-Maria Ianculescu, medic primar Radiologie și imagistică medicală la Ponderas Academic Hospital, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria, oferă un ghid despre informațiile necesare înainte și după această analiză vitală, împărtășind acele informații utile pentru ca pacientele să ajungă sănătoase acasă.

Pentru fiecare dintre noi, mama este doar una și este de neînlocuit. Dorim să o ținem aproape, sănătoasă, ani mulți de acum încolo. Iar asta implică și grijă pentru sănătatea ei. Sau, mai ales asta.

Statisticile arată că, în România, se diagnostichează circa 7.000 de noi cancere de sân în fiecare an, aceasta fiind cea de-a doua cauză de deces prin boală oncologică la femei, după cancerul pulmonar. Din păcate, la noi, 80% din cancerele de sân sunt diagnosticate în fază avansată, în timp ce în alte țări din Vest acest procent aparține stadiilor precoce.

Ecografie de sân în fiecare an și autopalpare, înainte de 40 de ani

Dr. Laura-Maria Ianculescu este medic primar Radiologie și imagistică medicală la Ponderas Academic Hospital, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria

Din păcate, în cancerul de sân nu se poate face prevenție. Nu există un vaccin – așa ca în cancerul de col uterin – care, odată făcut, să protejeze femeia de îmbolnăvire.

Rămâne doar ca acest tip de cancer să fie depistat în fază precoce. „Depistarea precoce înseamnă screening. Cu alte cuvinte controale de rutină, atunci când nu simțim și nu vedem nicio modificare la nivelul sânului sau axilei. Fac această precizare pentru că toată lumea vorbește despre screening, dar nu înțelege exact ce înseamna acest termen”, punctează dr. Laura-Maria Ianculescu.

Depistarea în fază timpurie a cancerului de sân se poate face cu ajutorul mamografiei, o investigație imagistică recomandată femeilor după vârsta de 40 de ani, singura metoda de screening recunoscută internațional. Și asta pentru că riscul de a face cancer de sân crește odată cu vârsta, iar între 40 și 75 de ani, una din 8 femei va ajunge să facă un cancer de sân pe parcursul vietii, arată statisticile.

Înainte de vârsta de 40 de ani mamografia nu este indicată. Dr. Ianculescu explică de ce și care sunt recomandările pentru anumite tipuri de investigații, în funcție de vârstă și de factorii de risc. „Dacă nu avem factori de risc în familie, adică dacă nu avem mutații genetice sau un istoric important de cancer de sân sau de ovar – pe linie maternă sau paternă, începem controalele de rutină cu ajutorul ecografiei de sân la vârsta de 25 de ani. Nu există o limită foarte clară în ghidurile medicale, dar dacă există o mutație genetică și pacienta este considerata high risk, începem mamografia cu 5 ani înainte de apariția cancerului la cea mai tânără persoană din familie și RMN mamar cu substanță de contrast la 25 de ani. Pentru că, înainte de vârsta de 25 de ani, riscul de cancer fără mutații genetice este aproape nul. Nu spun că nu există, dar este extrem extrem de rar ca frecvență”, explică medicul primar radiolog.

Cum se face corect autopalparea

Așadar, pentru sănătatea sânilor, la 25 de ani, orice femeie fără factori de risc în familie trebuie să înceapă controalele de rutină ecografice. Care trebuie repetate în fiecare an, până la vârsta de 40 de ani, când începem mamografia de screening iar ecografia devine în plan secund folosind-o ca metodă complementară.

Însă, mai este un lucru foarte important care nu trebuie uitat și anume autopalparea corectă a sânilor. De ce? Pentru că, în România, argumentează medicul radiolog, se depistează cancerul de sân în faze destul de avansate, în sensul în care acesta ajunge să se vadă la piele, si chiar ulcerare și sângerare.

Această autopalpare ar trebui făcută imediat cum încep sânii să crească, deci de la vârsta de 12, 13, 14 ani. „Trebuie să începem să ne autopalpăm ca să înțelegem structura obișnuită a sânilor. Și punem mâna pe sâni, ca pe orice alt organ”, recomandă medicul radiolog.

Ca frecvență, autopalparea ar trebui făcută de 2-3 ori pe lună, după menstruație, în timpul dușului, pentru că este mai simplu și mai practic. „Trebuie palpat sânul, trebuie palpată axila și partea dinspre marginea sânului, care se duce spre coaste, spre stern și chiar spre claviculă, și cu ideea că ar trebui să fim cumva simetrice stânga-dreapta. Dacă, de exemplu, în zona sternului simțim ceva mai granular și nu știm ce ar putea fi, verificăm simetric și în partea cealaltă. Dacă simțim același lucru, este în regulă, putem fi liniștite, pentru că înseamnă că așa este țesutul nostru fibroglandular. Prin această repetiție de câteva ori pe lună creierul învață structura sânului și ne ajută să ne dăm seama dacă a apărut ceva nou. Dar, dacă nu repetăm, creierul nu va învăța”, subliniază dr. Ianculescu.

Motivul pentru care autopalparea trebuie să intervină după menstruație este acela că în timpul ciclului sânii sunt dureroși și capătă și altă structură, este mai nodulară, pentru că influențele hormonale au acest efect, mai spune specialistul. Și ne-am putea panica degeaba depistând ceva temporar.

Mamografie, doar după vârsta de 40 de ani

La 40 de ani controlul de rutină în cancerul de sân se schimbă, cu focus pe mamografie ca investigație imagistică capabilă să depisteze cancerul în fază precoce. Deci, subliniază dr. Ianculescu o nuanță importantă, nu facem ecografie la care adăugăm și mamografie, ci la mamografie adăugăm și ecografie.

La 40 de ani sânul femeii este încă dens, pentru că cele mai multe doamnele nu sunt la menopauză, iar influențele hormonale sunt importante. Așadar, la vârsta de 40 de ani este momentul primei mamografii de screening, investigație care trebuie făcută apoi din 2 în 2 ani. „Dacă sânul nu este dens, înseamnă că putem alterna mamografia cu ecografia, astfel încât mamografia să o facem din 2 în 2 ani, iar ecografia să o facem la 1 an între cele două mamografii. Aceste investigații imagistice sunt complementare, ceea ce nu se vede la mamografie – cu toată aparatura de ultimă generație, nu avem o rată de detecție de 100% – se poate vedea la ecografie în sânii denși”, explică medicul radiolog.

Potrivit specialistului, aceste investigații imagistice pentru sân se continuă până la vârsta de 75 de ani și dacă avem o speranță de viață mai mare de 10 ani după această vârstă, screeningul ar trebui să continue.

Ce trebuie să facă femeile cu factori de risc

Pentru femeile care au și factori de risc, cele care au avut în familie cazuri de cancere de sân sau ovare, de pancreas sau de colon, este indicat un consult de genetică. Adică o testare genetică care poate identifica mutații care au legătură cu apariția unor tipuri de cancere. De exemplu, mutația genei BRCA2 la femei poate determina apariția cancerului de sân și de ovar, iar la bărbați, de pancreas sau de prostată.

În momentul în care avem o mutație genetică de tip BRCA1 sau BRCA 2, precum și în alte gene care vin din spate cu alte predispoziții, înseamnă că pacienta este la risc și se recomandă un RMN mamar, anual, plus consult ginecologic, pentru că aceste mutații pot crește și riscul de apariție a cancerului de ovar. Testarea genetică ajută medicii să ajusteze examinările suplimentare pe care le au de făcut pacienții pe parcursul întregii vieți. În plus, testarea genetică obligă pacientul depistat cu o anumită mutație să o comunice familiei pentru ca și ceilalți să își poată face screening-urile adaptate.

Mamografia ar trebui făcută după menstruație

Așa cum spuneam, riscul de cancer crește odată cu vârsta. „Frecvența cea mai mare a diagnosticării este între vârsta de 50 și 74 de ani, cu un vârf între 50 și 65 de ani. Trebuie să spunem că între 40 și 50 de ani cancerele sunt cele mai agresive, iar între 55 și 60, sunt cele mai frecvente, nu neapărat cele mai agresive”, punctează dr. Ianculescu.

Mamografiile cu tomosinteză reușesc să ofere o imagine așa zisă 3D a sânului, realizată „feliat” în mai multe imagini în funcție de aparatura respectivă, crescând rata de detecție a unui eventual cancer cu circa 50%, ceea ce este o adevărată revoluție în lumea mamografiei, subliniază medicul radiolog. Plus că noile mamografe sunt confecționate din materiale mai prietenoase, astfel încât în momentul în care se produce compresia sânului, presiunea este mai omogenă, astfel încât să reducă durerea. Zona în care apar foarte multe cancere este cea laterală dintre mușchiul pectoral și tesutul fibroglandular, motiv pentru care în momentul investigației sânul trebuie bine etalat pe placă. Această manevră poate crea pacientelor un ușor disconfort, însă dacă sunt instruite dinainte știu la ce să se aștepte, iar totul devine mai ușor.

„Nu comprimăm niciodată sânul mai mult decât poate să ducă pacienta. Adică, în momentul în care simte că e sensibil sânul, și devine dureros, ne oprim. Și, cel mai important lucru pe care eu mereu îl spun pacientelor și scriu inclusiv în raportul medical – și anume să facem mamografia după ce trece menstruația. Pentru că, dacă o facem înainte, sânul este deja dureros și sensibil și bineînțeles că a doua oară pacienta nu mai vrea să vină, este foarte temătoare. Astfel putem elimina această situație foarte frecventă la pacientele care încă nu sunt la menopauză. Deci, dacă nu este o urgență – pentru că dacă e urgent, prioritizăm urgența – mamografia trebuie făcută după menstruație sau în orice altă perioadă a ciclului în care sânul nu e sensibil și putem să comprimăm”, explică dr. Ianculescu.

Și băieții își duc mamele la mamografie

Se întâmplă des ca mamele să fie aduse de fiice la investigație pentru prima oară. „A fost interesant că, de-a lungul timpului, am avut și băieți care au venit cu mama la mamografie. De fapt, din ce în ce mai des avem situații din acestea și mi se pare pare foarte frumos. Deci, fiii devin niște bărbați din ce în ce mai informați care-și doresc ca mamele lor să fie sănătoase. Și asta e interesant, pentru că, de regulă, ei sunt ultimii care vin la medic”, a subliniat dr. Ianculescu.

Sunt și situații în care vin familii întregi, adaugă specialistul. Adică, fiica vine cu mama, cu cumnata sau cu surorile: „Și asta mi se pare foarte frumos! Dar, de regulă, fiica o aduce pe mamă la mamografie. Și sunt mame aflate la vârsta la care riscul este cel mai mare. Fiicele conștientizează importanța și șantajează cumva emoțional mamele care aparțin unei generații care consideră că, dacă nu te doare nimic, nu ai motiv să mergi la medic. La fel fac și eu cu părinții mei. Pentru că ei nu vin, uită. Dar mă gândesc eu și-i aduc”, conchide medicul radiolog.

