Dr. Teodor Holhoș, în topul chirurgilor oftalmologi din Europa

Medicul Teodor Holhoș, unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din România, a primit de curând două distincții care îl plasează în topurile europene ale acestei profesii. Potrivit certificării oferite dr. Holhoș de grupul german ZEISS, medicul român se numără printre primii zece chirurgi oftalmologi din Europa ca număr de operații de corectare a hipermetropiei prin procedura SMILE Pro. Această intervenție minim invazivă, dezvoltată de ZEISS în colaborare cu medici oftalmologi de top, este considerată în prezent drept cea mai avansată procedură de corecție a dioptriilor, oferind rezultate similare sau superioare tehnicilor mai vechi precum FemtoLASIK sau PRK.

Operația SMILE Pro se realizează exclusiv cu ajutorul unor platforme chirurgicale produse de ZEISS, respectiv laserul de frecvență ultraînaltă VISUMAX 800. Astfel, medicul român reușește o performanță excepțională, reușind să ajungă la un volum de intervenții SMILE Pro pentru hipermetropie care plasează Clinicile Dr. Holhoș alături de cele mai mari rețele de oftalmologie din Europa de Vest.

Potrivit datelor ZEISS, peste 12 milioane de ochi au fost tratați la nivel global prin SMILE și SMILE Pro. Varianta destinată hipermetropiei este disponibilă în 56 de țări. În România, rețeaua Dr. Holhoș este singura care oferă intervenția, inclusiv pentru hipermetropie, în clinicile din Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș.

Top 5 ZEISS în Europa la implanturi de cristaline trifocale

De asemenea, dr. Teodor Holhoș a primit și certificarea Top 5 în Europa pentru operațiile de implantare de cristaline trifocale produse de ZEISS. Medicul român este primul oftalmolog român care primește simultan aceste două distincții.

Implantarea unui cristalin artificial este singura soluție pentru eliminarea cataractei, afecțiune care apare frecvent odată cu înaintarea în vârstă și care, netratată, poate duce la pierderea ireversibilă a vederii. Intervenția poate fi folosită și pentru corectarea dioptriilor la persoanele cu vârsta de peste 40-45 de ani.

Grupul german face parte din grupul primilor trei producători de cristaline trifocale la nivel mondial; aceste cristaline sunt cele mai avansate de pe piață, oferind o vedere clară atât la distanță și de aproape, cât și la distanțe intermediare. Astfel, un cristalin trifocal le permite pacienților să renunțe complet la purtarea ochelarilor.

Clinicile Dr. Holhoș folosesc modelele ZEISS AT LISA tri, inclusiv în varianta torică, destinată pacienților care au și astigmatism. Potrivit dr. Teodor Holhoș, aproximativ 95% dintre pacienții care primesc un astfel de implant nu mai au nevoie de ochelari.

Circa 6.000 de operații pe an

Această performanță – prima din istoria oftalmologiei românești – se datorează în principal experienței acumulate de medic în activitatea sa profesională. Dr. Holhoș realizează în fiecare an aproximativ 6.000 de operații, ajungând până în prezent la un număr total de peste 30.000 de intervenții în rețeaua de clinici pe care a fondat-o în 2011 la Alba Iulia.

„Aceste certificări arată că important este nu numai numărul de operații pe care le face un medic, ci și experiența pe care o acumulează, iar asta se reflectă în rezultate, în pacienți pe care i-am ajutat să vadă mai bine. Noi am tratat în ultimii 15 ani peste 120.000 de pacienți în clinicile noastre. Nu puteam ajunge la asemenea cifre dacă nu am fi avut o echipă experimentată, foarte, foarte profesionistă și care lucrează ca să mențină același standard și aceleași proceduri în toate clinicile. Certificările acestea se datorează și muncii echipei noastre”, spune dr. Teodor Holhoș.

O operație de șapte secunde

SMILE Pro este o procedură cu laser folosită pentru corectarea miopiei, a astigmatismului miopic și a hipermetropiei. Intervenția se realizează cu ajutorul platformei ZEISS VisuMax 800 și reprezintă a doua generație a procedurii SMILE.

Procedura folosește un fascicul laser de frecvență foarte înaltă (un așa-numit femtolaser), care decupează în interiorul corneei un disc subțire de țesut, numit lenticulă, pe car chirurgul o extrage ulterior printr-o mică incizie, modificând astfel curbura corneei și corectând vederea.

Acțiunea laserului durează aproximativ șapte secunde pentru fiecare ochi, față de 25 până la 30 de secunde în cazul generației anterioare a procedurii SMILE. Intervenția începe însă cu mult înainte ca pacientul să intre în sala de operație. Medicul trebuie să analizeze topografia și tomografia corneei, să stabilească dacă pacientul este eligibil și să configureze parametrii laserului.

Experiența chirurgului rămâne esențială

Dacă tehnologia oferă precizie, alegerea și planificarea intervenției sunt exclusiv de competența medicului.

În cazul operațiilor pe cornee, medicul decide dacă pacientul este eligibil, interpretează investigațiile și programează parametrii laserului. Iar la implantarea cristalinului trifocal, tot chirurgul calculează corecția dioptriei și stabilește centrarea implantului. Aceste decizii depind de particularitățile fiecărui ochi și de experiența acumulată în sala de operație.

„Experiența contează cel mai mult atunci când întâlnim cazuri dificile”, explică dr. Teodor Holhoș. Experiența medicului în realizarea intervențiilor SMILE Pro i-a adus și invitația de a prezenta cazuri dificile întâlnite din practica sa la congresul European Society of Cataract and Refractive Surgeons din 2024, organizat la Barcelona.

Cele două recunoașteri europene se adaugă altor șapte certificări și distincții obținute de Clinicile Dr. Holhoș. În 2025, rețeaua a primit certificarea „Highest Volume Surgery in Romania” pentru intervențiile realizate pe platforme chirurgicale ZEISS. Tot în 2025, dr. Teodor Holhoș a devenit primul chirurg oftalmolog român acreditat „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery” de către organizația internațională Surgical Review Corporation.

Articol susținut de Dr. Holhoș