Dr. Victor Tomulescu, Ponderas Academic Hospital, despre avantajele chirurgiei robotice colorectale: „Avem pacienți tineri la care potența și fertilitatea au rămas neschimbate”

Fără doar și poate, dacă un pacient oncologic ar avea de ales între intervenția clasică și cea robotică, ar alege-o pe cea din urmă. Și asta pentru că față de chirurgia clasică, intervenția realizată cu ajutorul robotului s-a dovedit a avea avantaje importante atât pentru medic, cât și pentru pacient. Medicul are o vizualizare, un control și o precizie net superioare în timpul intervenției, iar pacientul are un risc mai mic de complicații, o sângerare mai redusă, se recuperează mult mai repede, iar zilele de spitalizare sunt mai puține.

În cadrul Ponderas Academic Hospital, anual peste 200 de cazuri medicale sunt tratate prin intermediul chirurgiei asistată robotic. Ca frecvență, pe al doilea loc după chirurgia prostatei, se află chirurgia colorectală, cu aproximativ 60 de cazuri operate robotic pe an. Am discutat cu dr. Victor Tomulescu, medic primar Chirurgie generală, Chirurg de Excelență în Chirurgia Colorectală în cadrul Ponderas Academic Hospital, despre beneficiile intervențiilor chirurgicale prin sisteme robotice atât pentru medici, cât și pentru pacienți.

Cancerul colorectal este, în România, a doua cauză de mortalitate prin cancer la bărbați și a treia în rândul femeilor, potrivit raportului OECD – Profilul de țară privind cancerul – România 2023, citat de Hotnews.ro. Iar atunci când vorbim despre cancerul colorectal, ne referim la două entități, explică dr. Victor Tomulescu: cancerul de colon (atunci când afecțiunea malignă se dezvoltă la nivelul intestinului gros) și cancerul de rect (când afecțiunea malignă se dezvoltă în partea terminală a colonului). „Chirurgia cancerului de rect este mult mai dificilă în comparație cu cea a cancerului de colon”, atenționează medicul.

Cert este că, raportat la chirurgia clasică, ambele diagnostice pot fi tratate cu o precizie mult mai mare și riscuri postoperatorii mult mai mici prin chirurgia robotică. În multe cazuri, chirurgia robotică poate avea rezultate oncologice superioare față de alte metode, în primul rând pentru că permite o excizie completă și precisă a mezocolonului și a ganglionilor limfatici afectați.

Beneficiile chirurgiei robotice în cancerul de rect

Mai multe studii realizate de-a lungul ultimilor ani (2022-2024) au demonstrat că, în ceea ce privește cancerul de rect, rezultatele chirurgiei robotice depășesc chirurgia clasică/tradițională sau chiar chirurgia laparoscopică (tehnică medicală minim invazivă prin care chirurgii realizează incizii mici pentru introducerea unei camere și a unor instrumente endoscopice avansate).

„Robotul are niște beneficii deosebite atunci când vorbim de o disecție extrem de fină în spații înguste, acolo unde trebuie să vezi mai bine, unde trebuie să ai niște instrumente cu mobilitate deosebită și trebuie să conservi anumite organe, cum sunt nervii hipogastrici, vase, să faci o evidare limfoganglionară extensivă (n.a. sau disecție limfatică extensivă, proces de îndepărtare a unui număr mare de ganglioni limfatici din jurul rectului și a regiunii pelvine) fără să strici organele din jur“, completează dr. Victor Tomulescu.

Potența și fertilitatea rămân neschimbate

Mai mult, în 2019, în Coreea de Sud, cercetări ample au arătat că există un beneficiu funcțional extrem de important mai ales atunci când un bărbat tânăr optează pentru chirurgia robotică.

„Și noi avem pacienți tineri care, chiar și după ce au făcut radioterapie și chimioterapie și au trecut printr-o intervenție chirurgicală extrem de complicatǎ asistată robotic, potența și fertilitatea lor au rămas neschimbate. În această direcție, rezultatele chirurgiei robotice sunt deosebite”, revine medicul.

Sunt numeroase astfel de cazuri a căror finalitate a fost una de succes tocmai datorită facilitării accesului în structuri profunde, zone greu de abordat. Iar fiecare caz este deosebit în felul lui. Dr. Victor Tomulescu își amintește de unul dintre ele:

„Îmi amintesc de un pacient relativ tânăr cu cancer de rect mediu, o situație dificilă din punct de vedere al intervenției chirurgicale. Și-a pus foarte mult problema dacă va mai putea avea o viață sexuală după intervenția chirurgicală de tip robotic. Lucrurile au evoluat atât de bine încât la scurt timp dupǎ intervenție şi-a recǎpǎtat complet funcția sexualǎ.”

Beneficiile chirurgiei robotice în cancerul de colon

În ceea ce privește cancerul de colon, cealaltă entitate a ceea ce numim generic cancer colorectal, există anumite avantaje pe care numai chirurgia robotică le poate garanta, mai ales în ultimii ani când se vorbește din ce în ce mai mult despre excizia completă de mezocolon (n.a. îndepărtarea completă a țesutului conjunctiv care susține colonul).

„Să scoatem colonul în anvelopa lui cu evidare limfoganglionară extensivă printr-o metodă de chirurgie robotică înseamnă că trebuie să avem garanția că vedem mai bine instrumentele cu care ne mișcăm, avem mai multe grade de libertate decât în varianta de chirurgie laparoscopică și, în același timp, realizăm o chirurgie mult mai fină, rezultatele per ansamblu fiind mai bune decât în chirurgia clasică care rămâne standardul în lume la momentul acesta“, explică chirurgul.

Precizie și control, ridicate

Așadar, evoluția de la chirurgia clasică la cea laparoscopică și, în prezent, la chirurgia asistată robotic a fost una spectaculoasă. Și chiar dacă cea dintâi (chirurgia clasică) stă la baza chirurgiei în general, cea din urmă, prin sisteme tehnologice precum Da Vinci, schimbă paradigma medicală printr-o gamă mai mare de mișcări care facilitează disecții exacte, cameră 3D de înaltă rezoluție care oferă o vizualizare detaliată și mărită a zonei afectate și operate, precum și reducerea complicațiilor postoperatorii datorită manipulării reduse a țesuturilor (riscul de infecții, deschiderea inciziei, riscul de formare a aderențelor și de disfuncție a intestinului).

„Mulți dintre noi am început cu chirurgia clasică, după care a apărut chirurgia laparoscopică care implică niște instrumente drepte, cu grade mici de libertate. Robotul vine cu ceva suplimentar: între mine și pacient e un computer. Un computer care îmi scalează mișcările. Adică eu mișc foarte mult afară, dar înăuntru sunt niște mișcări de câțiva milimetri. În același timp, face dintr-un chirurg dreptaci, cum sunt eu, un chirung ambidextru“, explică dr. Victor Tomulescu.

Mai mult, detaliază medicul, „pentru că robotul nu-ți oferă capacitatea de a simți tactic, în timp creierul tău învață să simtă cu ochii. Îți dai seama cât de tare strângi instrumentele și atunci dezvolți această capacitate de a simți cu ochiul, tu chiar ajungi să ai senzația că simți ceea ce faci în zona respectivă.“

De fapt, spune dr. Tomulescu, „ajungi să ai senzația că înoți în pacientul respectiv cu niște instrumente care au milimetri și care se mișcă ca și cum ai avea încheietura cotului și a mâinii în același loc. O disecție extrem de fină. Nu poți să pierzi sânge, dacă pierzi sânge nu mai vezi nimic, și atunci robotul te ajută să fie totul cât mai exact. Rezultatele sunt deosebite tocmai prin această grijă și acuratețe pe care o ai în tehnica chirurgicală pe care o faci.“

Recuperare mai rapidă și spitalizare redusă

Un alt beneficiu major al chirurgiei robotice constă în diminuarea perioadei de recuperare postoperatorii a pacientului: pacienții operați robotic stau mai puțin timp în spital și se recuperează mai rapid, având capacitatea de a se întoarce la activitățile zilnice mult mai repede.

Între chirurgia laparoscopică și cea robotică nu există neapărat o diferență semnificativă din punctul de vedere al recuperării, ambele fiind tehnici de chirurgie minim invazive. Însă, între chirurgia robotică și cea clasică, diferența este extrem de importantă.

„Dacă vorbim comparativ cu chirurgia clasică, e vorba de trei-patru zile diferență, ceea ce înseamnă foarte mult. Iar ceea ce este și mai important: rapiditatea de reinserție socială a pacientului respectiv. Practic, un pacient operat prin chirurgie robotică, în prima zi postoperator se dă jos, se plimbă, nu mai are sondă urinară, mănâncă. În patru zile, este acasă. În varianta de chirurgie clasică, când vorbim despre o săptămână de stat în spital, atunci spunem că pacientul a evoluat foarte bine. După chirurgia robotică, pacientul ajunge să plece acasă cu mașina, apoi revine foarte repede la serviciu. În chirurgia clasică sunt săptămâni de recuperare “, exemplifică dr. Victor Tomulescu.

Pacientă cu o tumoră imensă – în patru zile a plecat acasă

Medicul își mintește de una dintre recuperările spectaculoase: o tânără pacientă cu o tumoră de colon imensă a plecat acasă în patru zile de la operație.

„O femeie tânără cu o tumoră imensă de colon căreia i-am făcut o excizie completă de mezocolon și care în patru zile era acasă, după care a plecat în străinătate. Era cetățean român care lucra în străinătate. A avut o recuperare extrem de rapidă.“

Tehnică superioară de învățare a tinerilor medici

De asemenea, mai există un aspect pozitiv pe care chirurgia robotică îl are: din perspectivă didactică, procesul de învățare a tinerilor medici a fost profund schimbat în bine.

„Raportat la chirurgia clasică unde nu poți vedea nimic, în cazul celei robotice se umple sala cu medici tineri care vor să învețe și să înțeleagă cum trebuie realizată tehnica chirurgicală“, povesteste medicul.

