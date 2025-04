Droguri, corupție și mită. Portul uneia dintre cele mai „curate” țări din Europa, sub asediul bandelor criminale / „Îi e greu să își recunoască problema”

Producția de cocaină în Columbia și consumul acesteia în Europa de Vest ating niveluri record. La fel se întâmplă și cu banii făcuți de rețelele europene de crimă organizată, scrie The Guardian, care relatează situația din cel de-al treilea port ca mărime din Europa.

Potrivit Europol, Hamburg, al treilea port ca mărime al Uniunii Europene, este unul dintre cele mai vizate porturi de către bandele de traficanți de droguri.

În 2021, poliția a anunțat cea mai mare captură de cocaină realizată vreodată în Europa: 16 tone de pudră de înaltă puritate ascunsă în 1.700 de cutii de chit de perete expediate din Paraguay la Hamburg. Procurorul principal în acest caz a fost acuzat săptămâna trecută în instanță că este plătit de aceeași bandă pe care ar fi trebuit să o urmărească.

Între 2018 și 2023, confiscările de cocaină au crescut cu 750%, transformând Germania într-un alt centru european major al comerțului global în continuă expansiune. Dar afluxul nu doar că sporește dependența, ci și alimentează corupția într-o țară percepută ca fiind una dintre cele mai puțin corupte din lume.

„Asistăm la o infiltrare a infrastructurii portuare din Hamburg, la mituirea unor ofițeri de poliție în schimbul unor informații și, în ultimul timp, la judecarea unui procuror de stat pentru [presupusa] scurgere de informații către o rețea de trafic de cocaină”, a declarat Daniel Brombacher, care conduce biroul pentru Europa al Inițiativei globale împotriva criminalității transnaționale organizate.

Bărbatul, pe nume Yashar G., este acuzat că, în schimbul sumei de 5.000 de euro pe lună, a divulgat membrilor bandei detalii privind ancheta și i-a avertizat pe suspecți cu privire la arestarea lor iminentă.

Acesta a fost arestat în octombrie de către poliția care monitoriza comunicațiile criptate ale bandei – când poliția a percheziționat rețeaua la scurt timp după confiscarea din Hamburg, principalele ținte fugiseră deja în Dubai. Yashar G. este, de asemenea, acuzat de scurgere de informații sensibile către alte bande de traficanți de droguri. Acesta neagă toate acuzațiile formulate împotriva sa.

Potrivit The Guardian, producția de cocaină în Columbia și consumul acesteia în Europa de Vest ating niveluri record. Un kilogram de cocaină valorează 2.000 de dolari în Columbia, dar odată ajuns în Europa, valoarea sa crește până la o medie de 40.000 de dolari.

Profiturile obținute din această majorare uriașă nu sunt cheltuite doar pe mașini și vile de lux, ci sunt folosite pentru a netezi calea pentru următorul transport, în timp ce banda de gangsteri își sapă tentaculele în țări precum Țările de Jos, Belgia, Suedia și Germania.

Hamburg este ținta bandelor de traficanți. Indivizii cunoscuți sub numele de hafeninnentäter (inclusiv lucrătorii portuari și de transport maritim, paznicii și șoferii de camion) transportă drogurile neobservați. Doi lucrători portuari din Hamburg au fost reținuți luna aceasta pentru că au ajutat la transportul a 480 kg de cocaină din Ecuador și pentru că au permis atacarea fizică a unui coleg care amenința cu complotul.

SUV-uri de 150.000 de euro pe străzile din Hamburg

Poliția a lansat o campanie publicitară pentru a ajuta lucrătorii portuari să se lupte cu bandele de traficanți de droguri care încearcă să îi recruteze sau să îi șantajeze, însă forțele de securitate portuară din Hamburg se simt atât de amenințate încât anul trecut au cerut mitraliere.

Într-un incident, poliția belgiană a informat poliția portuară din Hamburg că o bandă de traficanți de droguri franceză înarmată plănuia un raid pentru a recupera cocaina confiscată.

Între timp, profiturile obținute din cocaină se revarsă pe străzile din Hamburg. „Karl”, un fost bodyguard din cartierul roșu al orașului, a declarat că banii proveniți din cocaină au devenit tot mai vizibili în ultimii cinci ani.

„În fiecare weekend vezi din ce în ce mai mulți tineri în Ferrari-uri, Lamborghini-uri și SUV-uri de 150.000 de euro”, a spus el. „Aceștia nu sunt bani câștigați din prostituție, escrocherii sau canabis. Aceștia sunt bani proveniți din cocaină”, spume el.

O serie de cazuri din Germania au evidențiat, de asemenea, presupusa corupție din rândurile poliției, scrie The Guardian, care dă mai multe exemple ale oamenilor legii arestați recent. Printre acestea, exemplul unui ofițer din landul Baden-Württemberg arestat luna aceasta sub suspiciunea că este pe statul de plată al mafiei italiene sau exemplul unui ofițer al brigăzii antidrog arestat lângă Frankfurt în noiembrie sub acuzația de „complicitate” cu traficanții de droguri.

„Explozia de cocaină la care am asistat în Germania și în UE în ultimul deceniu a dus la un aflux fără precedent de bani în crima organizată”, a declarat Brombacher.

„Grupurile de crimă organizată nu au avut niciodată la dispoziție atât de mult capital de risc și, de asemenea, nu au avut niciodată un stimulent atât de puternic pentru a investi în mită pentru a se asigura că afacerea continuă să meargă.”

24 aprilie 2025, Hamburg: O navă de containere este ancorată la terminalul de containere Tollerort.Credit line: Daniel Bockwoldt / AFP / Profimedia

„Germaniei i-a fost foarte greu să își recunoască problema”

Autoritatea portuară din Hamburg a declarat că problemele legate de securitatea portuară au fost rezolvate de poliția din Hamburg.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Grupurile criminale organizate internaționale recrutează adesea angajați din industria portuară pentru a sprijini contrabanda cu cocaină din America de Sud în Germania și Europa prin portul Hamburg. Acești așa-numiți „infractori portuari interni” joacă un rol-cheie deosebit în acest tip de import ilegal de droguri.”

Purtătorul de cuvânt a declarat că poliția, alături de vamă, autoritatea portuară și sectorul privat, „depun eforturi semnificative pentru a combate această problemă”. Acesta a adăugat: „Până în prezent, nu au fost dovedite cazuri de ofițeri de poliție mituiți în Hamburg în acest context.”

Experții în crimă organizată au avertizat că adevărata natură a corupției aduse de rețelele de trafic de droguri rămâne ascunsă.

„Germaniei i-a fost foarte greu să își recunoască problema cu crima organizată și încă și astăzi este în mare parte în negare. Afluxul brusc de cocaină abia a început să facă problema vizibilă”, a declarat Zora Hauser, criminolog la Universitatea din Cambridge, a cărei carte, Mafia Expansion, despre ascensiunea ‘Ndrangheta în Germania, a fost publicată luna aceasta.

„Este furtuna perfectă: o combinație de poliție fragmentată, neglijență politică, legislație slabă, în special în ceea ce privește spălarea banilor, și protecție excesivă a datelor au făcut din Germania un paradis pentru operațiunile criminale”, a mai spus Zora Hauser.

Eroarea pe care o fac anchetatorii

În ciuda tuturor eforturilor depuse de autoritățile de aplicare a legii pentru a viza comerțul cu cocaină în Europa, oferta este abundentă și, spre deosebire de majoritatea produselor, costă aproximativ la fel ca acum 10 ani.

Confiscările de cocaină la Hamburg au scăzut în 2024, dar drogul continuă să ajungă din abundență în țară: cu ambarcațiuni mici în porturile mai mici din nordul Germaniei sau prin „contrabandă cu paraziți”, în care cocaina este atașată la exteriorul carenei navelor de marfă și recuperată de scafandri în portul de destinație.

„Traficul de cocaină și spălarea de bani asociată acestuia în Germania pot funcționa pe scară largă doar prin corupția funcționarilor publici și a altor facilitatori. Însă anchetatorii se concentrează doar asupra autorilor din cadrul rețelelor criminale”, a declarat Robin Hofmann, specialist în criminalitate organizată la Universitatea Maastricht.

În schimb, spune Hofmann, așa cum s-a făcut în Țările de Jos, căutarea infiltrării banilor proveniți din cocaină trebuie extinsă și mai mult „la facilitatorii, avocații, politicienii locali și consilierii financiari care permit crima organizată și profită de pe urma acesteia”.