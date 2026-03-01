Drona americană de recunoaștere MQ-4C Triton a dispărut de pe radar deasupra Strâmtorii Ormuz

Drona americană de recunoaștere MQ-4C Triton culegea informații în apropierea Iranului. Pe 22 februarie, a transmis un semnal de urgență, apoi a dispărut brusc de pe radar în timp ce zbura deasupra Strâmtorii Ormuz, în largul coastei Iranului, transmite site-ul de specialitate Militarnyi.

Drona, operată de Marina SUA, decolase de la o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite. Site-ul de monitorizare al zborurilor Flightradar24 a înregistrat ultimele minute ale zborului aeronavei cu numărul de înregistrare 169660 și indicativul OVRLD1.

În timpul zborului, Triton a transmis codul 7700, care în aviație înseamnă o situație de urgență, apoi a dispărut de pe radare.

Site-ul în domeniul apărării Defence Network a sugerat că sistemele rusești sau chinezești de război electronic din arsenalul Iranului i-ar fi putut bruia semnalul.

În prezent, trei drone americane MQ-4C Triton sunt staționate la baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, potrivit sursei citate.



Pe 25 februarie, armata americană a trimis un alt MQ-4C Triton într-o misiune de recunoaștere, care a zburat timp de câteva ore la sud-est de coasta Iranului. Acesta a survolat apele internaționale din Golful Oman, în apropierea Iranului.

Una dintre cele mai avansate și scumpe drone ale SUA

MQ-4C Triton este una dintre cele mai avansate și scumpe drone de supraveghere ale SUA, cu o valoare estimată la aproximativ 230 milioane de dolari.

Este o dronă de recunoaștere cu rază lungă de acțiune și altitudine mare, capabilă să furnizeze informații în timp real despre zone oceanice și costiere extinse. Poate rămâne în aer peste 30 de ore, zburând la o altitudine de până la 17.000 de metri, cu o viteză de până la 610 km/h.

În 2025, SUA au descoperit probleme cu dronele MQ-4C Triton care ar putea împiedica utilizarea lor în luptă. În ciuda finanțării suplimentare de 83,1 milioane de dolari pentru modernizarea a două aeronave la cea mai recentă versiune, Marina Militară intenționează să solicite fonduri suplimentare pentru a remedia problemele la nivelul întregii flote de drone.