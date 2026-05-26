Dronă americană MQ-9 Reaper doborâtă și tiruri către un avion de vânătoare F-35: Riposta anunțată de Gardienii Revoluției

Dronă militară americană MQ-9 Reaper, pe Aeroportul Rafael Hernandez din Aguadilla, Puerto Rico, pe 29 decembrie 2025. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a afirmat marți că a doborât o dronă americană de tipul MQ-9 Reaper și a lansat tiruri în direcția altor aeronave militare care au intrat în spațiul aerian al țării, scrie AFP.

Aparatele americane „au intrat în spațiul aerian iranian în regiunea Golfului Persic, iar unități de apărare antiaeriană ale Corpului Gardienilor Revoluției au identificat și au doborât o dronă MQ-9”, au indicat Gardienii Revoluției, într-un comunicat publicat pe site-ul lor, Sepah News.

Apărarea antiaeriană a „tras de asemenea asupra unei drone RQ-4 (Global Hawk, n.r.) și a unui avion de vânătoare F-35”, menționează același comunicat, fără să se precizeze data incidentului, potrivit Agerpres.

Anterior, Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunțat că a lovit, în cursul nopții de luni spre marți, baze de lansare a rachetelor din sudul Iranului și ambarcațiuni iraniene care amplasau mine, în strategica Strâmtoare Ormuz, în ceea ce poate fi considerată drept o lovitură dată eforturilor diplomatic, notează AFP.

SUA au susținut că operațiunile din timpul nopții au fost unele defensive. „Forțele americane au efectuat lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a transmis căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central, într-un comunicat. „Comandamentul Central al SUA continuă să apere forțele noastre, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului aflat în derulare”, a adăugat Hawkins.

Teheranul nu a confirmat oficial atacul american, dar presa de stat a relatat despre explozii în orașul portuar Bandar Abbas și a anunțat că este în derulare o anchetă pentru a stabili originea acestora.

Momentan, nu este clar dacă anunțul IRGC privind tirurile asupra avionului de vânătoare F-35 și asupra dronei americane se referă la incidentele din cursul nopții sau la altele noi.

În comunicatul lor, Gardienii Revoluției au avertizat „împotriva oricărei încălcări a armistițiului de către armata americană”, afirmând că dispun de un „drept legitim și cert de a riposta”.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a acuzat marți SUA că au încălcat armistițiul fragil în sudul țării, într-o declarație care a venit după anunțul armatei americane.

„Armata teroristă americană, continuându-și acțiunile ilegale și nejustificate de la instituirea armistițiului (…), a comis în cursul ultimelor 48 de ore o încălcare flagrantă a armistițiului în regiunea Hormozgan”, a afirmat ministerul într-un comunicat, fără a preciza totuși natura faptelor.

Forțele americane și iraniene au mai avut schimburi de focuri până acum în timpul armistițiului. La începutul lunii mai, forțele americane au vizat facilități militare iraniene responsabile de lansarea unei serii de atacuri „neprovocate” cu rachete, drone și ambarcațiuni mici împotriva navelor de război americane care tranzitau Strâmtoarea Ormuz.