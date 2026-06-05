Drona din Constanța, noi precizări de la MApN „Ambarcațiuni și elicoptere supraveghează zona”. S-a deschis dosar penal

O dronă navală a explodat vineri la Constanța. Nu sunt victime. Din fotografii, ea seamănă cu modelul „Măgura”, folosit de armata ucraineană.

Într-un al doilea comunicat de presă, MApN spune că „Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române”.

E o precizare legată, probabil, de faptul că, pe timp de pace, minele marine și dronele navale sunt descoperite nu de Armată, ci de autoritățile civile sau de poliție, care monitorizează traficul marin.

Comunicatul Armatei, integral:

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 06.20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă.

Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române.

În acest moment, forțe ale Ministerului Apărării Naționale – ambarcațiuni și elicoptere – supraveghează zona.

Amintim că o dronă s-a autodetonat astăzi, în jurul orei 10.30, în Portul Constanța, fără a produce victime.

Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile.Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”.

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