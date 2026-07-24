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Actualitate

Drona doborâtă în România: Cu ce rachetă au tras avioanele italiene și au ratat. Cu ce rachetă a tras avionul F-16 românesc

Victor Cozmei
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Drona care a fost doborâtă vineri de către un F-16 românesc a păstruns adânc în interiorul teritoriului național, dar a fost mereu urmărită pe radar de la sol și de către aeronavele ridicate în aer: două aeronave Eurofighter Typhoon italiene, două avioane F-16 Românești, dar și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, au precizat reprezentanții MApN.

  • Înainte cu câteva minute ca unul din avioanele F-16 românești să doboare drona, un avion de vânătoare Eurofighter Typhoon al italienilor a tras spre țintă. „La Vest de Dunăre, în județul Brăila”, spune MApN.
  • Racheta lansată de italieni nu a lovit însă ținta.
  • „Nu putem să estimăm, din ce motiv racheta lansată de avionul Eurofighter italian nu a lovit ținta”, spun reprezentanții armatei, fără a da detalii despre tipul de rachetă folosit.
  • Ulterior, avioanele F-16 românești, decolate din apropiere de la baza aeriană 86 Fetești, au tras și ele spre țintă. „Raza a fost de maxim 25 de km între cele două evenimente”, a spus Șeful Armatei.

Cu ce rachetă a tras pilotul de F-16

Surse militare au precizat pentru HotNews că F-ul 16 românesc a tras asupra dronei cu o rachetă AIM-9X, la fel cum s-a întâmplat și în cazul doborârii dronei din Estonia.

Racheta AIM-9X este o rachetă pe rază scurtă, cu ghidaj în infraroșu, cu un cost estimat între 400.000 și 500.000 de dolari.