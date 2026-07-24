Drona doborâtă în România: Cu ce rachetă au tras avioanele italiene și au ratat. Cu ce rachetă a tras avionul F-16 românesc

Racheta AIM-9X este o rachetă pe rază scurtă, cu ghidaj în infraroșu, cu un cost estimat între 400.000 și 500.000 de dolari.

Surse militare au precizat pentru HotNews că F-ul 16 românesc a tras asupra dronei cu o rachetă AIM-9X, la fel cum s-a întâmplat și în cazul doborârii dronei din Estonia .

Drona care a fost doborâtă vineri de către un F-16 românesc a păstruns adânc în interiorul teritoriului național, dar a fost mereu urmărită pe radar de la sol și de către aeronavele ridicate în aer: două aeronave Eurofighter Typhoon italiene, două avioane F-16 Românești, dar și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, au precizat reprezentanții MApN.

Avioane F-16 romanesti cu rachete AIM-120 AMRAAM si AIM-9X / Sursă: Forțele Aeriene

Întrebat în conferința de presă dacă a fost folosită o rachetă AIM-9X, Șeful Statului Major al Armatei generalul Gheorghiță Vlad a evitat să dea detalii, dar a spus: „Racheta indicată de unul dintre dvs (n.r. reporterul care a dat numele rachetei) este cea mai ieftină dintre rachetele pe care le-a avut aeronava asupra ei astăzi”.

În general, în misiunile de poliție aeriană, aeronavele F-16 românești decolează înarmate cu rachete AIM-9X pe rază scurtă, cu ghidaj în infraroșu (se ghidează după amprenta termică a țintei) și rachete AIM-120 AMRAAM, rachete pe rază lungă, ghidate radar, cu un cost estimat între 1,2 și 1,5 milioane de dolari.

Cu ce rachetă au tras avioanele italiene Eurofighter Typhoon și au ratat

Italienii, în schimb, au tras cu un alt tip de rachetă.

De la începutul lunii iunie, la baza aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu, Forțele Aeriene Italiene au dislocat patru aeronave de lutpă Eurofighter Typhoon și 180 de militari pentru misiuni de poliție aeriană întârită pe flancul estic al NATO, împreună cu Forțele Aeriene Române.

Avioanele Eurofighter Typhoon sunt avioane de luptă de generația 4+ și beneficiază de o suită de senzori mai performanți decât F-urile 16 românești. Radarul de pe Eurofighter Typhoon are o bătaie mai mare, de exemplu.

În schimb, armele de la bordul avioanelor italiene trimise în România sunt similare cu cele folosite pe avioanele F-16 românești.

Pentru rază lungă, italienii folosesc pe aeronavele Eurofighter Typhoon trimise în România tot rachete AIM-120 AMRAAM, același modele precum Forțele Aeriene Române folosesc pe F-16.

Pentru rază apropiată și ghidaj în infraroșu, Eurofighterele Typhoon din România ale italienilor folosesc rachete IRIS-T.

Avion Eurofighter Typhoon al italienilor, la Mihail Kogălniceanu, înarmat cu rachete AIM-120 AMRAAM și IRIS-T / Sursă: Aeronautica Militare

Surse militare au confirmat pentru HotNews că o astfel de rachetă a fost trasă vineri spre drona care a pătruns neautorizat în apațiul aerian național, dar nu a lovit ținta.

Rachetele IRIS-T sunt rachete produse de compania germană Diehl Defence, dar o parte de subcomponente sunt produse de compania italiană Leonardo. Costul unei astfel de rachete este estimat tot undeva între 400.000 și 500.000 de dolari.

Rachete IRIS-T de pe Eurofighter Typhoon sunt și ele ghidate în infraroșu, urmârind amprenta termică a țintei.

La majoritatea caracteristicilor racheta este foarte asemănătoare cu racheta AIM-9X folosite de România. Ambele rachete, de exemplu, au o rază de angajare de circa 10 km la altitudini joase.

Doborâtă la 200 de km de unde a fost inițial detectată

Drona doborâtă vineri a fost detectată inițial la ora 09.39, la 20 de km est de Sulina. Ea a zburat pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Într-un final, drona a fost doborâtă în apropiere de localitatea Padina, la circa 200 de km în linie dreaptă de Sulina, punctul inițial de detecție.

„De la intrarea în spațiul aerian național ținta a fost însoțită permament“, a declarat vineri generalul Gheorghe Maxim, de la Comandamentul Forțelor Întrunit.

El spune că în prima parte a treiectoriei drona a fost urmărită în permanență de aeronavele Eurofighter ale italienilor, iar pe a doua parte de avioanele F-16 ale românilor. „S-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă”, a spus el.

„Nu este o acţiune care s-a mai întâmplat în spaţiul aerian al României. Este ceva de noutate. Trebuie să analizăm din punct de vedere procedural, din punct de vedere operaţional, care a fost intenţia acestei ameninţări. Nu putem să ne pronunţăm în momentul de faţă”, a declarat și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei.