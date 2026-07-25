Oana Țoiu, după drona doborâtă la Sfântu Gheorghe: „Două incursiuni în 48 de ore nu sunt o întâmplare”

Șefa interimară a diplomației române, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă, după doborârea dronei din Deltă, că autoritățile vor transmite rezultatele anchetelor făcute după cele două incidente de intruzine a aparatelor aeriene fără pilot aliaților din NATO și UE, precizând că incursiunile „nu sunt o întâmplare”.

Reacția Oanei Țoiu a venit după ce același pilot român de la manșa avionului de vânătoare F-16 a distrus a doua dronă, sâmbătă dimineață, la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, la mai puțin de 24 de ore de la doborârea primul aparat în Buzău.

Ea a subliniat că anchetatorii au ajuns la concluzia că tipul de vehicul aerian fără pilot este Shahed.

„Acum avem mai multe informații și despre interceptarea de vineri: Parchetul General a confirmat că drona doborâtă în apropierea localității Padina era de tip Shahed, același tip pe care Rusia îl lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”, a scris ministrul interimar al Afacerilor Externe, în limba engleză, într-un mesaj pe X.

Țoiu a sugerat că încălcarea ilegală a spațiului aerian românesc este un act premeditat.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt o întâmplare, ci reprezintă un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectarea, interceptarea, protecția cetățenilor noștri și transparență deplină față de aliații noștri. Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că au demonstrat că spațiul nostru aerian este apărat. Granițele României nu sunt negociabile. Vom împărtăși concluziile ambelor anchete cu aliații noștri și cu partenerii din UE”, a mai transmis Țoiu.