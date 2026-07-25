Încă o dronă doborâtă pe teritoriul României, anunță Nicușor Dan. A doua în mai puțin de 24 de ore

O nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, a anunțat Nicușor Dan pe Facebook. Evenimentul vine la mai puțin de 24 de ore de drona care a fost doborâtă în Buzău.

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„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a anunțat Nicușor Dan.

Radu Miruță anunță o oră de doborâre cu 4 minute mai târziu decât Nicușor Dan

La câteva minute după postarea lui Nicușor Dan, Radu Miruță a anunțat și el doborârea unei drone dar el spune că doborârea a avut loc „în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe”.

„Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a precizat Radu Miruță.

Detaliile misiunii

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

„Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”. potrivit Ministerului Apărării.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

A doua dronă doborâtă

Drona doborâtă ,la Sfântu Gheorghe este a doua în mai puțin de 24 de ore. Vineri dimineață, Forțele Aeriene Române au doborât în premieră o dronă care a pătruns pe teritoriul național.

În operațiune au fost implicate și Eurofighter italiene, dar acestea au ratat ținta când au tras. Aparatul de zbor a fost doborât apoi de piloții români de pe F-16, într-o zonă nelocuită a județului Buzău, în apropiere de localitatea Padina.

Potrivit procurorilor, a fost vorba despre o dronă Shahed, sau, în denumirea sa rusească, Geran-2.





