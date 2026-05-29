Cum arată apartamentul unde s-a prăbușit drona în Galați. „Dacă ar fi căzut deasupra dormitorului probabil că nu ar mai fi fost în viață acum”, spune primarul

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Primarul Galaţiului, Ionuţ Pucheanu, a declarat vineri dimineața la Antena 3 CNN că structura blocului pe care a explodat o dronă nu este afectată, din ce s-a văzut la primele constatări,.

Este aşteptat un raport al Inspectoratului de Stat în Construcții. Potrivit edilului, locatarii apartamentului afectat au avut noroc că vehiculul aerian fără pilot s-a prăbușit în zona holului.

„Dacă putem vedea norocul din întreg ghinionul acesta, e că nu avem victime, pe de o parte. Nu avem pagube materiale atât de mari, într-adevăr e un apartament aproape distrus, pe o suprafaţă de un metru, aproape un metru jumătate, nu mai există tavan, acolo s-a produs explozia. În afară de geamuri sparte din cauza suflului, la nivel de structură nu cred că sunt”. a afirmat primarul Galaţiului, la Antena 3 CNN, despre drona care a explodat pe un bloc din municipiu, citat de News.ro.

”Spun cred pentru că aştept şi eu pe cei de la ISC, să-şi termine investigaţia şi să vedem raportul final. Dar din ce-am văzut, cu lanternele, cât putea fi iluminată zona, pagubele materiale nu sunt atât de importante”.

Pucheanu a precizat, într-o intervenție la Digi 24, că doar un singur apartament din blocul pe care a căzut drona a fost afectat.

„Drona a căzut deasupra holului apartamentului, care, așa cum am văzut la fața locului, avea două dormitoare. Dacă ar fi căzut deasupra dormitorului unde dormeau cele două persoane rănite probabil că nu ar mai fi fost în viață acum”, a declarat Ionuț Pucheanu, într-o intervenție la Digi24.

EL a precizat că autoritățile vor aloca fonduri pentru refacerea apartamentului afectat.

Pro Lider FM a publicat o imagine din apartamentul care a suferit daune în urma exploziei dronei. Tavanul a fost spulberat și holul casei este plin de moloz. Cele două pesoane care locuiesc în apartament au fost rănite ușor.

Primarul Galaţiului a fost întrebat care este situaţia adăposturilor antiaeriene din oraş.

„Una foarte bună. Cred că suntem una dintre municipalităţile care chiar stă bine din punctul ăsta de vedere. Toate adăposturile pe care le manageriem noi sunt funcţionale, ba mai mult, acum, cred că o lună, o lună şi ceva, am terminat procedura de predare a cheilor acestor adăposturi către asociaţiile de proprietari, tocmai pentru a fi cât mai aproape de utilizatori. Cheile sunt, cred, la preşedintele de asociaţie, prin urmare, accesul ar trebui să fie unul extrem de facil”, a precizat edilul.

El a menţionat că este nevoie de o mult mai bună comunicare pe ceea ce trebuie făcută în altfel de situaţii şi populația să ia cât se poate de în serios avertismentele Ro-Alert transmise de autorități.

„De prea multe ori am strigat lupul până când, uitaţi, a venit lupul şi nimeni nu a mai luat în considerare că lupul zgârie la uşă. E o problemă aici şi cred că trebuie regândită întreaga strategie de comunicare cu cetăţenii”, a precizat Pucheanu.

Edilul a mai spus că nu ştie nimic despre starea răniţilor, dar la ora două şi jumătate li s-a solicitat adăpost pentru aceştia, ceea ce înseamnă că starea lor fizică, cel puţin la analiza orei două şi jumătate, nu arăta că ar fi fost fizic afectaţi atât de tare însă decizia a fost de a-I ţine sub supraveghere 24 de ore.

„Noi eram pregătiţi de azi-noapte pentru a-i prelua şi pentru a-i caza. Din nefericire, nu au mai ajuns la adăpostul nostru şi au fost transportaţi la spital, unde au şi rămas. Pentru restul de aproximativ 70 de persoane, e o chestiune de ore până la care se pot reîntoarce în apartamente”, a mai spus Ionuţ Pucheanu.