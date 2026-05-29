Mărturia unui deputat, despre drona prăbușită pe un bloc din centrul Galațiului. „Sunt imagini pe care nu credeam că le vom vedea vreodată”

Deputatul USR de Galați, Bogdan Rodeanu, a povestit vineri dimineața că drona a lovit casa liftului blocului cu zece etaje din centrul orașului, s-a prăbuşit pe acoperişul imobilului şi apoi a explodat.

„În timpul unui nou atac lansat de Federaţia Rusă asupra localităţilor ucrainene aflate la graniţa cu România, una dintre drone a pătruns în spaţiul aerian românesc şi a ajuns deasupra municipiului Galaţi. A lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbuşit pe acoperiş şi a explodat. Din fericire, nu vorbim despre pierderi de vieţi omeneşti, însă există persoane rănite, iar consecinţele puteau fi mult mai grave”, a scris Rodeanu pe Facebook.

El a distribuit şi mai multe fotografii cu fragmente care au căzut pe carosabil.

Bogdan Rodeanu afirmă că a discutat cu oameni din bloc, unii dintre aceștia fiind cunoștinte.

„Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte şi bucăţi din dronă împrăştiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galaţi”, a mai scris Rodeanu.

El a subliniat că deși țara noastră nu se află în război, autoritățile române trebuie să investească în apărare.

„România nu este în război. Dar războiul este aici, la câţiva kilometri de casele noastre. Uneori îl vedem pe cer. Alteori îi vedem urmele pe străzile oraşului. Tocmai de aceea cred mai mult ca oricând că România trebuie să fie puternică. Trebuie să investim în apărare, în tehnologie, în capacitatea de a ne proteja oamenii şi comunităţile. Nu pentru că vrem război. Ci pentru că vrem să fim pregătiţi să îl ţinem departe de casele noastre”, a mai transmis deputatul USR.

El a mai adăugat că „în această noapte, toţi românii au avut încă o dată un memento dureros că pacea şi siguranţa nu sunt lucruri care vin de la sine. Ele trebuie apărate în fiecare zi”.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.